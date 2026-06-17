Renault refuerza su capacidad de respuesta a emergencias con un simulacro multiescenario en Valladolid

Imagen de un momento del simulacro realizado en Renault - RENAULT

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha llevado a cabo en la factoría de Valladolid un ejercicio que ha recreado un "escenario complejo" que integraba un incendio industrial, la evacuación de personal y la gestión de un incidente con artefactos explosivos para poner a prueba de forma simultánea los protocolos de actuación y la coordinación entre los distintos intervinientes.

Este simulacro ha contado con la participación de cerca de 35 profesionales, incluidos equipos internos de Seguridad y Prevención de Renault Group, junto a efectivos externos de Bomberos de Valladolid, Protección Civil, Policía Nacional, Policía Municipal y Servicios de Emergencias de Castilla y León. La empresa ha asegurado que todos los participantes han elogiado el dispositivo que ha permitido una extinción completa en menos de 20 minutos.

Renault ha explicado que el principal objetivo de esta actuación ha sido mejorar la coordinación multiagencia, reforzar la seguridad de los trabajadores y garantizar una adecuada preparación frente a emergencias de alta complejidad, para lo que han analizado en detalle la capacidad de reacción y la eficacia de la colaboración entre equipos internos y externos.

La empresa ha precisado también que este tipo de ejercicios permite validar los procedimientos establecidos, optimizar los tiempos de respuesta y asegurar una actuación coordinada ante escenarios críticos que puedan afectar a las personas, las instalaciones o la actividad industrial.

Durante el simulacro, se ha puesto en valor el sistema 'Fireman Access', "una solución específica para la gestión y apagado de incendios en baterías eléctricas".

La empresa ha precisado también que este sistema, desarrollado por el Grupo Renault, constituye una patente abierta puesta a disposición del sector para mejorar la seguridad en la intervención ante incendios en vehículos eléctricos y contribuir a la protección de intervinientes y entornos industriales.

El sistema Fireman Access, es un sistema de seguridad que facilita el ahogamiento de la batería de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable en caso de incendio. Un disco de ruptura metálico sella la batería durante toda su vida útil y proporciona la estanqueidad necesaria para su uso normal. Durante un incendio, cede bajo la presión del chorro de agua a alta presión de los bomberos para permitir la entrada del agua en la batería.

Esta tecnología patentada, que está presente en todos los modelos eléctricos e híbridos enchufables del Grupo, se ha liberalizado recientemente y está a disposición de cualquier fabricante que quiera incorporarla a sus vehículos, ha incidido Renault.

Además los vehículos disponen del QRescue, basado en un código QR visible en el parabrisas del vehículo para acceder instantáneamente a información crítica sobre la arquitectura del vehículo, como pueden ser la ubicación de la batería, los airbags y los puntos de corte seguros. Esta herramienta puede reducir hasta en 15 minutos el tiempo de intervención, lo que puede ser decisivo para salvar vidas.