Renault renueva el Megane E-Tech eléctrico con más autonomía, diseño renovado y carga ultrarrápida - RENAULT

Las primeras entregas llegarán en el mes de septiembre a los concesionarios

SITGES (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

Renault ha presentado el nuevo Megane E-Tech eléctrico, una profunda actualización de su compacto cero emisiones con la que refuerza su diseño exterior, mejora su eficiencia eléctrica y amplía su dotación tecnológica.

Los pedidos para este 'restyling' ya están disponibles y las primeras unidades llegarán a los concesionarios a partir del mes de septiembre, aunque la compañía no ha desvelado precios hasta el momento (la anterior edición partía desde 34.500 euros).

El modelo, que se fabrica íntegramente en Francia dentro del polo industrial ElectriCity de Douai, incorporará una nueva batería LFP (litio-ferrofosfato) de 67 kWh --antes era de 60 kWh-- que le permiten una autonomía eléctrica de 30 kilómetros más, hasta 500 kilómetros en ciclo WLTP y una potencia de carga rápida de hasta 165 kW, además de estrenar un diseño más expresivo y un habitáculo con mayores niveles de conectividad y personalización.

Además, su nueva arquitectura 'cell-to-pack', que integra 232 celdas para optimizar la densidad energética permitirá, aunque la marca confirma que los consumos de energía serán algo superiores a los 15 kWh/100 km que homologaba en un consumo mixto la anterior batería. La razón, el aumento de batería ha subido unos 70 kilogramos el peso en vacío del vehículo y esto se deriva al consumo final.

En cuanto a prestaciones, el Megane no cambia de motor y montará un propulsor con 160 kW (220 CV) y 300 Nm de par, con unos niveles de aceleración de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.

En el lado de la carga, la firma del rombo aumenta en el Megane E-Tech la potencia en corriente continua hasta los 165 kW, 35 kW más que antes, permitiendo recargar la batería del 15% al 80% en aproximadamente 24 minutos.

El vehículo también incorporará cargador bidireccional de 11 kW de serie y opcionalmente de 22 kW, compatible con tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite alimentar dispositivos eléctricos externos de hasta 3.700 vatios.

DISEÑO EXTERIOR CON MÁS 'MÚSCULO' Y DEPORTIVO

La principal estética del nuevo Megane E-Tech se concentra en su visión frontal, que ha sido completamente rediseñado. Renault ha retocado todos sus elementos, salvo las ópticas principales, con un nuevo paragolpes de aspecto más prominente y deportivo, una parrilla cerrada en negro brillante con logos de la marca y el rombo de Renault reposicionado bajo el capó.

También destacan las nuevas luces diurnas con un patrón de damero formado por ocho rombos luminosos situados en los extremos del paragolpes, una solución que incrementa visualmente la anchura del vehículo y le otorga una apariencia más 'musculada'.

En la zaga, los grupos ópticos mantienen su característica firma luminosa, aunque ahora presentan un formato 3D sin lentes de cobertura y con cierto parecido en las formas al nuevo Renault clio.

INTERIOR CON MÁS CUIDADO EN LOS DETALLES

En el habitáculo, Renault ha trabajado especialmente en la calidad y en darle nuevos detalles a este SUV del segmento C y mantiene al igual que previamente dos niveles de acabado: Techno y Espirit Alpine.

El acabado Techno incorpora un nuevo revestimiento en el salpicadero, mientras que se ofrecen asientos eléctricos en tonos gris claro o negro titanio, acompañados por molduras decorativas en madera o acabados gráficos.

Por su parte, la versión Esprit Alpine estrena nuevos paneles de puertas con un tratamiento cromático que combina tonos oscuros y azules para reforzar su carácter deportivo. A ello se suma una iluminación ambiental LED totalmente configurable. Mientras que este acabado monta llantas de 20 pulgadas, la primera terminación equipa de serie las de 19 pulgadas.

El puesto de conducción mantiene el sistema openR, compuesto por una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12 pulgadas integradas en una única superficie en forma de "L" invertida.

INTEGRARÁ POR PRIMERA VEZ GOOGLE GEMINI

En el apartado tecnológico, el nuevo Megane E-Tech eléctrico incorpora la última evolución del sistema openR Link con Google integrado e integrará por primera vez Google Gemini para poder pedir a la IA cualquier requerimiento que necesite el conductor.

Entre las mejoras dinámicas figura la llegada de la función One Pedal, que permite acelerar, desacelerar y detener completamente el vehículo utilizando únicamente el pedal del acelerador, así como la inclusión del nuevo 'Smart Mode' donde el propio vehículo utiliza el mapa motor preciso en función de la forma de conducción del conductor.

Asimismo, el modelo mantiene más de 30 asistentes a la conducción e incorpora un nuevo sistema de reconocimiento facial basado en una cámara situada en el pilar izquierdo del parabrisas, capaz de identificar al conductor y activar automáticamente sus preferencias de conducción, multimedia y configuración del vehículo.