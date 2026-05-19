Renault y Repsol se alían para ofrecer un cheque de 200 euros en combustible para clientes de la marca

Archivo - Renault incorpora el motor GLP Eco-G de 120 CV al modelo español Symbioz, disponible por 25.900 euros - RENAULT - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Renault y Repsol han acordado renovar su acuerdo de colaboración, mediante el cual Repsol ofrecerá un cheque de 200 euros en combustible a los clientes que adquieran un vehículo Renault nuevo o de ocasión, con motorización Eco G (GLP) o diésel, durante el periodo promocional.

"Este acuerdo, que se renueva un año más, se enmarca en la voluntad compartida de ambas compañías de democratizar el acceso a una movilidad más sostenible, apoyándose en tecnologías disponibles hoy, realistas y sin necesidad de cambiar los hábitos de conducción", han subrayado ambas firmas.

En este sentido, la tecnología Eco-G (GLP) de Renault destaca por ser una combinación muy equilibrada de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad, permitiendo recorrer más de 1.000 km de autonomía y con un coste de uso contenido.

La acción está dirigida tanto a clientes particulares como profesionales, y se extiende también a Renew, la marca de vehículos de ocasión de Renault, que garantiza vehículos revisados y certificados, ampliando así el acceso a este tipo de movilidad eficiente a un mayor número de conductores.

La promoción es válida para pedidos y matriculaciones de vehículos nuevos de Renault realizados entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. En el caso de los vehículos de ocasión, la promoción incluye las mismas fechas más los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2024.

El tipo de combustible incluido en el cheque es el AutoGas (GLP) para vehículos Eco-G, una tecnología que permite circular sin restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) gracias a la etiqueta ECO, o el Diésel Nexa 100% renovable para vehículos con motorización diésel.