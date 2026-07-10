Archivo - Renault supera el millón de vehículos eléctricos fabricados en Francia desde 2010 - RENAULT - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha superado el millón de vehículos eléctricos fabricados en Francia desde 2010, un hito que el fabricante francés atribuye a su apuesta por la electrificación y al fortalecimiento de su base industrial en el país, donde ha invertido 13.000 millones de euros desde 2021 y prevé destinar otros 13.000 millones adicionales en su próximo plan estratégico.

Además, la compañía destaca que más de 600.000 de esos vehículos han salido de ElectriCity, el polo industrial especializado en movilidad eléctrica que agrupa las plantas de Douai, Maubeuge y Ruitz, en el norte de Francia.

El consejero delegado de Renault Group, François Provost, asegura que alcanzar el millón de vehículos eléctricos fabricados en Francia representa "un orgullo colectivo" para los empleados, proveedores y clientes de la compañía, además de reflejar la decisión del grupo de mantener su futuro industrial vinculado al país.

Desde 2021, Renault ha destinado 13.000 millones de euros a desarrollar la cadena de valor del vehículo eléctrico en Francia, una cifra que podría duplicarse en el marco de su plan estratégico denominado 'futuREady', donde el conglomerado galo espera lanzar hasta 36 nuevos modelos entre la firma principal, Dacia y Alpine --12 de ellos en Europa--, de los cuales 16 serán totalmente eléctricos.

IMPULSO INDUSTRIAL Y EMPLEO

Renault fue uno de los fabricantes pioneros en la electrificación con modelos como el Zoe y el Kangoo Z.E. a finales de la década de 2010, y que actualmente produce en Francia tanto turismos como vehículos comerciales eléctricos, entre ellos los Kangoo E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric y Master E-Tech electric.

La compañía subraya que el 100% de sus centros industriales franceses participan ya en la transición hacia la movilidad eléctrica. En conjunto, Renault emplea cerca de 39.000 personas en Francia y sostiene alrededor de 35.000 puestos de trabajo indirectos a través de su red de proveedores.

ELECTRICITY CONSOLIDA SU CRECIMIENTO

El fabricante señala que ElectriCity se ha convertido en cinco años en el principal polo europeo de producción de vehículos eléctricos. En estas instalaciones se ha ensamblado ya la unidad número 600.000 y actualmente se producen modelos como el Renault 5 E-Tech electric y el Renault 4 E-Tech electric.

En el caso del Renault 5 E-Tech electric, la compañía indica que la producción superó las 100.000 unidades a finales de 2025 y espera rebasar las 200.000 unidades acumuladas durante este año, impulsada por la creciente demanda.

El grupo también destaca la creación de 700 empleos permanentes entre 2022 y 2025 en ElectriCity, así como la contratación prevista de otros 300 trabajadores hasta 2027. Además, la planta de Douai ha incorporado un turno nocturno parcial y ha contratado a 550 trabajadores temporales desde octubre para atender el incremento de la producción.

No obstante, las instalaciones del norte de Francia no solo fabrican vehículos para sus marcas Renault y Alpine, sino también para Nissan y Mitsubishi Motors, y próximamente producirán modelos para Ford, reforzando su papel dentro de la industria automovilística europea.