Renault 5 Turbo 3E: el 'mini-superdeportivo' eléctrico llega a Madrid a finales de septiembre

Tan solo 1.980 clientes de todo el mundo se podrán hacer con este deportivo que partirá desde los 160.000 euros

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault presentará por primera vez en España el Renault 5 Turbo 3E, su 'mini-superdeportivo' en formato eléctrico, entre el 18 y el 22 de septiembre en rnlt Madrid, el espacio insignia de la marca en la capital.

Aunque podrá verse en Madrid, sus pedidos no llegarán hasta el primer semestre de 2026 y las primeras entregas se realizarán en 2027. Un total de 1.980 ejemplares solamente serán comercializados en los mercados europeos de la marca, Oriente Medio, Japón y Australia por un importe desde los 160.000 euros.

Basado en una plataforma de aluminio construida a medida y adaptada a sus ambiciones y prestaciones, Renault 5 Turbo 3E cuenta con unas dimensiones espectaculares: 4,08 metros de largo, 2,03 metros de ancho y 1,38 metros de alto.

Renault 5 Turbo 3E es el modelo de producción más potente y con mayores prestaciones que jamás haya formado parte de la gama Renault. Monta dos motores eléctricos integrados en las ruedas traseras que generan 555 CV y un par descomunal de 4.800 Nm. Gracias a una plataforma específica de aluminio y carbono, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos y alcanza los 270 km/h como velocidad punta.

Todo ello gracias a una batería de 70 kWh que permiten hasta 400 km de autonomía WLTP (todavía pendiente de homologación). Su potencia de carga asciende a los 350 kW en corriente continua, por lo que solo se necesitarán 15 minutos para pasar del 15 al 80% de batería con esta potencia. La batería se recargará completamente mediante corriente alterna a través de un cargador integrado de 11 kW en aproximadamente 8 horas.

En cuanto a la conducción, el volante tendrá un botón para adelantar que activará un plus de potencia, aunque esta función está pensada para rodar en circuito. Otro botón ajustará el frenado regenerativo en cuatro niveles. Finalmente, se ofrecerán cuatro modos de conducción con los ajustes multi-sense: regular, snow, sport y race, con la función "drift assist" integrada en este último.

DISEÑO DEPORTIVO Y CON LA MÁXIMA TECNOLOGÍA

El frontal de Renault 5 Turbo 3E mantiene los mismos principios que sus antecesores: faros cuadrados --ahora de tecnología LED-- que se funden con las aristas del capó, una fina franja con tres secciones centrales y luces adicionales, también cuadradas, antes de largo alcance y ahora sustituidas por luces LED de día.

La lámina aerodinámica presente en el paragolpes delantero, así como la amplia salida de aire situada en el capó, ayudan a optimizar la carga aerodinámica para obtener un perfecto equilibrio entre la parte delantera y la trasera.

En el lateral, una moldura específica rodea los montantes del parabrisas y la línea del techo del habitáculo, fusionándose con el alerón trasero en un guiño a Renault 5 Turbo y Turbo 2. Otra lámina aerodinámica atraviesa la carrocería entre las dos luces traseras. Bajo estas, el paragolpes alberga un difusor cuya eficacia se maximiza gracias a los bordes salientes del paragolpes.

Renault 5 Turbo 3E tan solo tendrá dos puertas y albergará solamente dos ocupantes. Bajo sus protuberantes aletas, sus llantas serán de 20 pulgadas.

En el interior, el espíritu será claramente deportivo con asientos baquet equipados con arneses de 6 puntos y materiales de alta gama como alcántara para revestir los asientos y el salpicadero. El freno de mano vertical estilo rally es de lo más destacado.

Igualmente, el interior del vehículo dispone dos pantallas de 10 y 10,25 pulgadas que mostrarán toda la información de conducción, navegación y multimedia gracias a la integración de Google.

Tras comenzar las primeras reservas en abril, los clientes interesados tendrán que realizar un depósito de 50.000 para reservar la lujosa edición y a partir del segundo semestre de 2026 podrán personalizarla. Posteriormente, en el momento de entrega, el importe pagado por la reserva se deducirá del importe total a pagar, en función de la configuración elegida.

El objetivo de Renault es que el cliente se beneficie de una gama muy amplia de personalización, que abarca desde los colores exteriores hasta los acabados interiores (asientos, salpicadero, paneles de puertas, consola central, etc.). También podrá crear su propia combinación con los diseñadores de Renault para obtener un vehículo totalmente único.