Renault, UGT y CCOO firman hoy el acuerdo para el nuevo convenio con mejoras salariales y de flexibilidad

Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault España y UGT y CCOO firmarán este martes, 2 de junio, el acuerdo en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo y aspectos sociales para un nuevo convenio colectivo hasta 2028, si bien el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), CGT y CSIF han rechazado adherirse al mismo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

El preacuerdo alcanzado la pasada semana prevé una reformulación de la oferta salarial y lleva a las tablas más salario que supone una subida vinculada al IPC más un punto (IPC + uno por ciento) para el año 2026; al IPC durante 2027 y al IPC más 0,63 por ciento durante 2028, con cláusula de revisión al alza para todos los años.

Además, recoge que todos los trabajadores de Grupo Renault cobrarán las pagas de 545 los dos primeros años y de 345 el tercero; limitar el número máximo de sábados por año a diez por turno y aumentando un 15 por ciento el plus de Modificación de la demanda; 300 contratos indefinidos durante el convenio; un contrato de relevo manufacturero y jubilación a los 61 años.

El preacuerdo se alcanzó el martes de la pasada semana tras la reunión convocada por el ministro de Industria y Turismo, con la intención de desbloquear la negociación, atascada desde el pasado 7 de mayo, cuando se celebró la última reunión.

Inicialmente aceptaron el preacuerdo UGT, CCOO y SCP, aunque éste último decidió descolgarse del mismo y no firmar tras reunirse y analizar con más detenimiento los detalles del mismo, mientras que UGT y CSIF desde el principio rechazaron los términos del mismo.

CONSULTAS

UGT, CCOO y CGT han llevado a cabo asambleas durante la última semana con los trabajadores, que avalaron la decisión inicial de firmar el acuerdo en los dos primeros casos y de no hacerlo en el tercero.

En concreto, las asambleas de UGT Renault España avalaron con el 90,3% de los votos la firma del convenio para los próximos tres años, que supone el compromiso de la marca de adjudicar cinco vehículos para las factorías de Palencia y Valladolid, algo que quedó en suspenso en la décima reunión de la comisión negociadora establecida entre la empresa y los sindicatos celebrada el 7 de mayo pero quedó desbloqueado el día 26 del mismo mes tras la convocatoria del Ministerio de Industria.

UGT considera que el acuerdo recoge mejoras en aspectos como el plan de futuro, condiciones salariales, creación de empleo, condiciones laborales, flexibilidad, salud laboral y aspectos sociales.

De la misma forma, los afiliados de CCOO respaldaron la decisión manifestada por sus representantes en la negociación con un 67 por ciento de los votos expresados en las diferentes asambleas.

Según el sindicato, las asambleas fueron "intensas, llenas de profundos debates donde los afiliados han podido expresar sus opiniones", ya que todas se han celebrado con el "mayor respeto a todas las opiniones, y al final de cada una de ellas se ha votado la aceptación o no del acuerdo".

CCOO ha subrayado que este convenio "garantiza el futuro de miles de familias, mejora el salario, la bolsa de horas y las condiciones de trabajo de los compañeros".

Situación distinta se dio con el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), que se descolgó del preacuerdo alcanzado con Renault y finalmente decidió no firmar el convenio colectivo para los próximos años, principalmente por las condiciones salariales, entre otras razones.

SIN RECUPERAR PODER AQUISITIVO

La delegada del sindicato, Susana Cocho, ha explicado que el no a la firma principalmente ha sido por salario, porque no hay una "ganancia" de poder adquisitivo" y ha concretado que se eliminan de las condiciones de la empresa la contribución individual, "que es una prima para todos los trabajadores de Renault".

Además, ha señalado que "no existe un bloqueo real" a las peticiones de los sábados de trabajo y ha recordado que se reivindicaba un máximo de diez sábados trabajados al año, pero la empresa no dio un foro para hablar de las condiciones tanto salariales como laborales.

También los afiliados de CGT han avalado de forma unánime no firmar el acuerdo y han abogado por llamar al resto de sindicatos no firmantes a la convocatoria de acciones de protesta. El sindicato considera que el acuerdo está "alejado" de su pretensión de "recuperar" el poder adquisitivo.

"Una subida del uno por ciento por encima del IPC y una paga de 200 euros consolidable dentro de dos años, no es, ni de lejos, suficiente para que CGT acepte firmar este convenio, sin mencionar que no se han reducido número de sábados a los que la empresa te puede obligar a trabajar, simplemente, han encarecido su precio", ha lamentado la organización.

En una línea similar se ha expresado CSIF, que rechaza el acuerdo porque no se recupera poder adquisitivo dado que los años 2021 y 2022 los salarios estuvieron congelados y ha criticado la modificación a la baja de la prima por contribución individual (ligada a reducir el absentismo) o que no se dé respuesta al problema de la carga excesiva de ritmos de trabajo.

"UGT y CCOO se han rendido a un convenio empresarial que no responde al sentir y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la plantilla", ha profundizado CSIF, que ha asegurado que trabajará en este nuevo periodo para velar por los derechos y la mejora de las condiciones laborales.

Así se han expresado los sindicatos que integran la comisión negociadora del convenio colectivo de Renault, compuesta por 13 representantes de la parte social, distribuidos proporcionalmente entre los cinco sindicatos que la conforman.

En concreto, UGT es la organización que más tiene con cuatro representantes; seguida por CCOO y SCP, que cuentan con tres; dos representantes corresponden a la CGT y el restante es de CSIF.