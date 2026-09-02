El 'rent a car' incrementa un 0,78% sus matriculaciones en agosto, con 3.348 operaciones - FENEVAL

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canal 'rent a car' (RAC) terminó el mes de agosto con un leve crecimiento en el número de matriculaciones del 0,78% --entre turismos e industriales--, registrando un total de 3.348 unidades frente a las 3.322 del mismo periodo del año anterior, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En lo que respecta al acumulado del 2026, el canal RAC registra un dato acumulado de 199.768 matriculaciones, lo que supone un aumento del 7,3% con respecto al pasado ejercicio 2025. Los canales de empresas y particulares, también suben un 5,4% y 6,8%, respectivamente.

De hecho, el canal empresas en el último mes ha registrado una subida más pronunciada, del 13,3%, hasta las 34.666 matriculaciones. En el caso del canal de particulares, crece un 9,9%, con 41.868 unidades.

LOS HÍBRIDOS SIGUEN LIDERANDO

Dentro del canal RAC, durante el mes de agosto los vehículos híbridos vuelven a liderar una ocasión más el mercado, concentrando el 42,5% de las matriculaciones con un total de 1.424 unidades. Tras ellos, los vehículos diésel con un 32,3% de cuota de mercado (1.082 unidades).

En lo que respecta a los vehículos eléctricos puros, éstos registran una cuota algo mayor que en anteriores meses, concretamente del 3,6% (123 unidades). Los de gasolina, durante el mes de agosto, se alzan con una cuota del 21,4% (717 matriculaciones).

En el desglose por comunidades, Cantabria se posiciona como la región con un mayor nivel de crecimiento mensual, si lo comparamos con el mismo mes del ejercicio anterior (+35,3%). También destacan los datos de Baleares (+30,6%) y Asturias (+27,2%). Por otro lado, Castilla-La Mancha (-19,3%), Castilla y León (-4,6%) y Cataluña (-2,2%), registran los principales descensos de agosto de 2026.