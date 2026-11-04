Archivo - El 'Rent a Car' matricula 9.224 unidades en octubre, un 8% más, y alcanza las 213.312 en el año - SIXT - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El canal de alquiler de vehículos ('rent a car') registró 9.224 nuevas matriculaciones en octubre, lo que supone un incremento del 8,03% respecto al mismo mes del año anterior, cuando contabilizó 7.532 unidades, según los datos de la consultora MSI para la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval).

Con este resultado, el canal de alquiler representó el 8,03% del total de matriculaciones del mercado durante el pasado mes. En el conjunto de los diez primeros meses del año, acumuló 213.312 unidades, frente a las 198.368 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 7,5% y una cuota del 18,18% del mercado.

Por su parte, el canal de particulares contabilizó 56.279 matriculaciones en octubre, un 49% más que un año antes, mientras que el de empresas alcanzó las 49.354 unidades, con un incremento del 42,97%.

En el acumulado anual, los particulares sumaron 506.360 matriculaciones, equivalentes al 43,15% del mercado, y las empresas registraron 453.940 unidades, con una cuota del 38,68%.

LOS TURISMOS Y TODOTERRENOS CONCENTRAN EL 78,8%

Por segmentos, los turismos concentraron el mayor volumen de matriculaciones en el canal de alquiler durante octubre, con 3.650 unidades, el 39,57% del total. Muy cerca se situaron los todoterrenos, con 3.619 unidades y una cuota del 39,23%.

A continuación, los vehículos industriales medios sumaron 1.685 matriculaciones, el 18,27%, mientras que los industriales ligeros alcanzaron las 270 unidades, equivalentes al 2,93%.

En cuanto a las marcas, Kia encabezó la clasificación mensual con 1.611 matriculaciones, que representaron el 17,47% del total. Volkswagen ocupó la segunda posición, con 1.507 unidades (16,34%), seguida de BYD, con 985 matriculaciones (10,68%).

Por modelos, el BYD Atto 2 fue el más matriculado en octubre dentro de este canal, con 497 unidades y una cuota del 5,39%. Le siguieron el BYD Dolphin G, con 488 unidades (5,29%), y el Mercedes-Benz Clase CLA, con 234 matriculaciones (2,54%).

LOS HÍBRIDOS REPRESENTAN EL 48,4%

Por tipo de propulsión, los vehículos híbridos volvieron a ocupar la primera posición en el canal de alquiler, con 4.465 matriculaciones, el 48,41% del total.

Los modelos de gasolina alcanzaron las 2.405 unidades, con una cuota del 26,07%, mientras que los diésel sumaron 2.106 matriculaciones (22,83%). Por su parte, los vehículos eléctricos puros registraron 239 unidades, lo que representa el 2,59% del mercado.

En la distribución territorial, Cantabria fue la comunidad autónoma que experimentó el mayor crecimiento interanual en octubre, con un avance del 50,85%, seguida de Aragón, con un 10,02%, y La Rioja, con un 8,02%.

En el extremo contrario, Asturias registró el mayor descenso, con una caída del 39,18%, por delante de Navarra, que retrocedió un 25,93%, y Castilla-La Mancha, con un descenso del 25,75%.