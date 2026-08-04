El renting de automoción genera 234.672 operaciones hasta julio, un 9,7% más que hace un año

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 234.672 operaciones hasta julio de 2026, el 9,7% más que en igual mes del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Esta cifra supone que algo más de 1 de cada 5 vehículos -el 22,9%- que se matricularon en España el año pasado lo fueron mediante renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 11,3%, hasta 190.894 operaciones firmadas, mientras que se firmaron en renting 35.725 furgonetas, un 4,7% más.

De su lado, se suscribieron 3.521 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 23,8%, mientras que los contratos de renting sobre samiones sumaron 3.199, el 26,8% más. Las operaciones sobre autobuses fueron 74, el 10,8% menos. Finalmente, el renting agrícola movilizó 1.259 operaciones, el 35,9% más que en igual periodo del año pasado.

Si se comparan las cuotas de vehículos adquiridos en renting respecto al total de matriculaciones del periodo considerado por tipos de propulsión, se observa un peso muy parecido de los diferentes grupos o modalidades.

Los vehículos a diesel lideran esta comparación, con el 26,9% de cuota, seguidos a escasa distancia por los que van a gasolina -23,5%- y el pujante segmento de los eléctricos más GLP, con el 20,2% de cuota.

Por tipos de propulsión, y considerando únicamente el número de contratos, hasta julio de 2026 se matricularon en renting 69.251 vehículos diesel, lo que representó el 29,5% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 151.864, el 64,7% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 5,8% del total en renting, hasta 13.554 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (11.438 unidades) y representaron el 4,9% sobre el total de renting.

El presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló, ha señalado que las cifras de los siete primeros meses del año indican que se sostiene un crecimiento "más que razonable del mercado", que espera mantener al final de 2026.

"Las empresas y los particulares confían crecientemente en el renting como herramienta en la gestión de sus inversiones, como prueba el hecho de que algo más de 1 de cada 5 vehículos adquiridos el mes pasado lo fueron mediante renting", ha añadido.