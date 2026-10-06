El renting de automoción genera 281.734 operaciones hasta septiembre, un 9,3% más

Renting de automoción - AELR

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 281.734 operaciones hasta septiembre de 2026, el 9,3% más que en igual periodo del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Esta cifra supone que algo más de 1 de cada 5 vehículos (el 22,5%) que se han matriculado en España en lo que va de este ejercicio lo han hecho mediante renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 11,5%, hasta 226.924 operaciones firmadas. Mientras, se firmaron en renting 44.862 furgonetas, el 2,5% más y se suscribieron 4.254 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 26,3%.

Los contratos de renting sobre camiones sumaron 3.950, el 24,6% más y las operaciones sobre autobuses fueron 103, el 9,5% más. De su lado, el renting agrícola movilizó 1.641 operaciones, el 24,9% más que en igual periodo del año pasado.

Si se comparan las cuotas de vehículos adquiridos en renting respecto al total de matriculaciones del periodo considerado por tipos de propulsión, se observa un peso muy parecido de los diferentes grupos o modalidades. Los vehículos a diesel lideran esta comparación, con el 27% de cuota, seguidos a escasa distancia por los que van a gasolina (23,2%) y el pujante segmento de los eléctricos más GLP, con cerca del 20% de cuota.

Por tipos de propulsión, y considerando únicamente el número de contratos, hasta septiembre de 2026 se matricularon en renting 84.697 vehículos diesel, lo que representó el 30,1% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 180.578, el 64,1% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 5,8% del total en renting, hasta 16.455 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (13.805 unidades) y representaron el 4,9% sobre el total de renting.

"Las cifras de los tres primeros trimestres de 2026 confirman la tendencia positiva, que esperamos ver continuada en lo que queda de este ejercicio. Las empresas y los particulares confían crecientemente en el renting como herramienta en la gestión de sus inversiones", ha resaltado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.