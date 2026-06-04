El renting de automoción generó 162.258 operaciones hasta mayo de 2026, el 12% más

Renting, automoción, alquiler de coche - AELR

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 162.258 operaciones hasta mayo de 2026, el 12% más que en igual mes del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Esta cifra supone que algo más de 1 de cada 5 vehículos (el 22,9%) que se matricularon en España el año pasado lo fueron mediante renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 14%, hasta 132.760 operaciones firmadas, mientras que se dieron 24.068 operaciones de furgonetas en renting, un 4,8% más. De su lado, se suscribieron 2.425 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 23%.

Los contratos de renting sobre Camiones sumaron 2.084, un 35% más; las operaciones sobre autobuses fueron 61, el 10,2% menos; y el renting agrícola movilizó 860 operaciones, el 41,2% más que en igual periodo del año pasado.