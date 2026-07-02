El renting de automoción generó 203.724 operaciones en el primer semestre de 2026, un 10,3% más

Renting automoción - AELR

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 203.724 operaciones hasta junio de 2026, un 10,3% más que en igual mes del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Esta cifra supone que algo más de 1 de cada 5 vehículos --el 23,2%-- que se matricularon en España el año pasado lo fueron mediante renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 11,7%, hasta 166.646 operaciones, mientras que se firmaron en renting 30.312 furgonetas, el 5% más. De su lado, se suscribieron 3.014 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 22,1% y los contratos de renting sobre Camiones sumaron 2.621, el 31,5% más.

Por su parte, las operaciones sobre autobuses fueron 72, el 1,3% menos. El renting agrícola movilizó 1.059 operaciones, el 38% más que en igual periodo del año pasado.

Si se comparan las cuotas de vehículos adquiridos en renting respecto al total de matriculaciones del periodo considerado por tipos de propulsión, se observa un peso muy parecido de los diferentes grupos o modalidades. Los vehículos a diesel lideran esta comparación, con el 27% de cuota, seguidos a escasa distancia por los que van a gasolina (23,8%) y el pujante segmento de los eléctricos más GLP, con el 21% de cuota.

Por tipos de propulsión, y considerando únicamente el número de contratos, hasta junio de 2026 se matricularon en renting 59.113 vehículos diesel, lo que representó el 29% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 132.550, el 65,1% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 5,9% del total en renting, hasta 12.058 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos -10.204- y representaron el 5% sobre el total de renting.

"Las cifras del primer semestre del año muestra un crecimiento más que razonable del mercado, que esperamos consolidar al final de 2026. Las empresas y los particulares confían crecientemente en el renting como herramienta en la gestión de sus inversiones", ha afirmado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.