El renting de automoción suma 254.237 operaciones hasta agosto, un 10,4% más

Archivo - El renting de automoción suma 254.237 operaciones hasta agosto de 2026, el 10,4% más - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El renting de automoción ha registrado 254.237 operaciones en España entre enero y agosto de 2026, lo que supone un incremento del 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

El crecimiento del sector se refleja también en su peso sobre el conjunto del mercado automovilístico. El 22,6% de los vehículos matriculados en España en los ocho primeros meses del año se adquirieron mediante renting, de acuerdo con las cifras de la asociación.

Por segmentos, el renting de turismos concentra la mayor parte de las operaciones, con 206.003 contratos, un 12,3% más que en el mismo periodo de 2025. A continuación se situan las furgonetas, con 39.520 operaciones y un crecimiento del 4,9%, mientras que el renting de camiones alcanza un número de 3.455 contratos, un 25,4% más.

El renting agrícola también experimentó una evolución positiva, con 1.375 operaciones, un 28,3% más que un año antes. Por el contrario, las operaciones de todoterrenos descendieron un 26,4%, hasta 3.810, y las de autobuses se situaron en 74, un 11,9% menos.

LOS MODELOS GASOLINA MANTIENEN EL DOMINIO

En cuanto a las propulsiones, los vehículos de gasolina fueron los más numerosos dentro del renting durante los ocho primeros meses del año. Se matricularon 163.760 unidades, que representaron el 64,4% del total. Por su parte, los vehículos diésel sumaron 75.709 operaciones, el 29,8% de las operaciones de renting.

Los modelos eléctricos, los vehículos propulsados por gas licuado de petróleo (GLP) y los de gas natural comprimido (GNC) acumularon conjuntamente 14.764 unidades, equivalentes al 5,8% del total. Dentro de este último grupo, los eléctricos fueron claramente mayoritarios, con 12.480 matriculaciones, un 4,9% del total del renting.

El presidente de la Asociación Española de Leasing y Renting, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló, ha destacado la evolución registrada durante los primeros ocho meses del ejercicio. "Las cifras de los ocho primeros meses del año muestran una inercia positiva del mercado, que esperamos ver refrendada al término de 2026", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que tanto empresas como particulares "confían crecientemente en el renting como herramienta en la gestión de sus inversiones", y ha puesto como ejemplo el hecho de que "casi 1 de cada 4 vehículos" adquiridos en el mercado se haya realizado mediante esta modalidad.