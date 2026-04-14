Repsol y Horse se alían en un motor híbrido marca España que funciona con gasolina 100% renovable

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Repsol y Horse Powertrain se han aliado para diseñar y desarrollar Horse H12 Concept, un motor híbrido de nueva generación eficiente para funcionar con gasolina de origen 100% renovable, llevado a cabo en España.

El motor, diseñado para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo y las emisiones en el transporte por carretera, es resultado de la colaboración tecnológica entre Horse Technologies y el Repsol Technology Lab, poniendo en valor la capacidad industrial y de I+D del país.

Presentado este martes en las instalaciones del Repsol Technology Lab, en Móstoles (Madrid), el desarrollo del motor se enmarca en un enfoque de neutralidad tecnológica, que considera los combustibles renovables y las tecnologías híbridas como soluciones complementarias a la electrificación y a otras alternativas de movilidad.

Asimismo, se apoya en el desarrollo de dos tecnologías clave que, combinadas, ofrecen una alternativa eficaz para la descarbonización del transporte. Por un lado, los combustibles renovables, que permiten una reducción inmediata de las emisiones netas de CO2 durante su uso, sin necesidad de esperar a la renovación completa del parque móvil, especialmente si se tiene en cuenta que más del 97% de los vehículos en Europa siguen siendo de combustión.

Por otro lado, el nuevo sistema híbrido, que permite reducir el consumo de combustible en un 40%, situándolo por debajo de 3,3 litros cada 100 kilómetros según el ciclo de homologación europeo WLTP.

Igualmente, el aumento de la eficiencia del motor se traduce directamente en una reducción proporcional del consumo de combustible y de las emisiones de CO2, al maximizar el aprovechamiento energético.

Además, la energética destacó que, gracias al uso de gasolina 100% renovable de Repsol, un vehículo equipado con este motor puede emitir hasta 1,77 toneladas menos de CO2 al año frente a un vehículo equivalente con motor y combustible convencionales.

El director Industrial de Transformación de Repsol, Javier Ariztegui, enmarcó la iniciativa en la apuesta del grupo por "un enfoque multienergía para acelerar la descarbonización del transporte".

"Este proyecto demuestra que los combustibles renovables, combinados con tecnologías de alta eficiencia, pueden ofrecer reducciones de emisiones inmediatas y plenamente complementarias a la electrificación. Asimismo, los combustibles renovables son compatibles con los vehículos ya en circulación", dijo.

Asimismo, subrayó que la colaboración con Horse "pone en valor la capacidad industrial y tecnológica europea para desarrollar soluciones reales, accesibles y eficaces que permiten avanzar desde hoy hacia una movilidad baja en carbono".

UNA REGULACIÓN "CLARA Y AMBICIOSA ES ESENCIAL".

No obstante, el directivo advirtió de que una regulación "clara y ambiciosa es esencial para impulsar la inversión en combustibles renovables y motores eficientes y acelerar la reducción de emisiones del transporte en Europa".

Por su parte, el director de Estrategia y Advance Engineering en Horse Technologies Division, Jesús Francés, aseguró que "el enemigo es el CO2, no la tecnología", por lo que consideró que este desarrollo "es la demostración de cómo los motores de alta eficiencia y los combustibles renovables pueden reducir las emisiones hoy mismo, sin esperar a soluciones futuras".

Asimismo, valoró como "motivo de orgullo" y evidencia de que en el país "hay talento industrial" el hecho de que dos empresas españolas se unan en un mismo proyecto para tratar de demostrar que "hay alternativas viables y pragmáticas al reto de la descarbonización".