República Checa aprueba provisionalmente la conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha aprobado provisionalmente este lunes el sistema de conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla, uniéndose a otros seis países de la Unión Europea donde ya se puede utilizar.

La decisión se produce tras varios meses de evaluación experta de la documentación disponible, consultas y debates realizados tanto a nivel nacional como europeo. El ministerio de Transportes ha examinado exhaustivamente el funcionamiento del sistema y las condiciones bajo las cuales fue aprobado en la Unión Europea.

"El despliegue comenzará pronto", ha señalado, por su parte, Tesla a través de su cuenta de X, después de conocerse la noticia, tras haber compartido varios vídeos de sus casos de éxito en distintos países de la Unión Europea, como España.

Entre las principales cuestiones examinadas por el Ministerio de Transportes se encontraban el cumplimiento de los límites de velocidad, la interpretación de las señales de tráfico y las normas de circulación, el rendimiento del sistema en diversas situaciones de tráfico y el nivel de control del conductor sobre el vehículo.

"Para la República Checa, la aclaración de cuestiones específicas relacionadas con la seguridad y el funcionamiento en el mundo real fue un factor decisivo en el proceso de toma de decisiones", ha apuntado.

Tesla FSD Supervised es un sistema de asistencia al conductor SAE Nivel 2 (automatización parcial de la conducción). El conductor debe permanecer totalmente concentrado en la conducción en todo momento, supervisar continuamente el funcionamiento del sistema y estar preparado para tomar el control inmediatamente cuando sea necesario. La responsabilidad de operar el vehículo recae enteramente en el conductor.

Recientemente, Tesla ha defendido las ventajas de la aprobación regulatoria en Europa de su sistema de conducción automatizada total (supervisada), de cara a una posible votación en toda la Unión Europea, prevista para el próximo 6 de octubre. El ministerio checo ha señalado que la República Checa está dispuesta a apoyar los esfuerzos europeos para establecer un marco europeo armonizado para el uso del sistema FSD.