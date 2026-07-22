Revel y Telpark integran sus servicios para ofrecer aparcamiento ilimitado y ventajas en renting

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Revel, compañía especializada en renting digital para particulares, y Telpark, empresa de soluciones de movilidad urbana, han alcanzado un acuerdo para integrar sus servicios con el objetivo de facilitar la movilidad de los conductores mediante una oferta conjunta de aparcamiento y renting.

En virtud de esta alianza, los clientes de Revel podrán acceder de forma ilimitada a más de 200 aparcamientos de Telpark en España y Portugal mediante el sistema Entrada Express por una tarifa plana de 99 euros al mes.

Por su parte, los usuarios de Telpark que contraten un vehículo a través de Revel podrán beneficiarse de una primera cuota gratuita en su contrato de renting.

El acuerdo tendrá un impacto especialmente relevante en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, donde se concentran 114 aparcamientos de la red de Telpark y más del 80% de los usuarios de Revel.

De este modo, los clientes de la empresa de renting podrán incorporar el servicio de aparcamiento a las prestaciones incluidas en su contrato, mientras que los usuarios de Telpark accederán a condiciones preferentes para contratar un vehículo mediante renting.

Según ambas compañías, la colaboración responde a la creciente demanda de soluciones de movilidad más integradas y digitales, al combinar dos servicios vinculados al uso cotidiano del vehículo en una única experiencia para el usuario.

El director de Producto de Revel, Bruno Acero, ha señalado que la compañía trabaja para "simplificar y digitalizar el acceso a un coche nuevo" y acompañar al conductor durante toda su experiencia. En este sentido, ha afirmado que la alianza con Telpark permite incorporar un servicio que "aporta valor en el día a día" y refuerza la apuesta de la empresa por una movilidad "cada vez más digital y conectada".

Por su parte, el director comercial Off Street de Telpark en Iberia, João Almeida, ha destacado que esta colaboración supone "un paso más" en la estrategia de la compañía para ampliar los servicios que ofrece a sus clientes mediante soluciones que faciliten su movilidad más allá del aparcamiento.

"Queremos seguir construyendo un ecosistema capaz de acompañar a los usuarios en las distintas necesidades asociadas al uso de su vehículo", ha concluido.