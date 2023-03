Ribera cree que los reparos de Alemania a vetar coches de combustión desde 2035 generan incertidumbre

Ve "sorprendente" que el borrador de ley de cero emisiones netas no mencione la energía nuclear



BRUSELAS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado este miércoles que los reparos de Alemania al veto a los coches de combustión desde 2035 generan "ruido e incertidumbre" sobre las decisiones de la Unión Europea y el buen funcionamiento de las instituciones.

En declaraciones a Politico recogidas por Europa Press, Ribera ha afirmado que este "movimiento de última hora no está respaldado por la industria automovilística" y que viene motivado por "problemas domésticos" en el gobierno de coalición -de socialdemócratas, ecologistas y liberales-- que lidera el canciller, Olaf Scholz, no está respaldado por la industria automovilística.

"Genera demasiado ruido e incertidumbre sobre lo que estamos decidiendo, no ayuda a las tendencias de innovación y no es útil para la industria", ha aseverado la ministra, en relación al giro de Alemania en las negociaciones para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean "cero emisiones", lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos.

La medida se aprobó en el pleno del Parlamento Europeo del pasado 14 de febrero, pero ha sido en las negociaciones a nivel de embajadores donde Alemania ha mostrado sus reticencias sobre un acuerdo entre instituciones que ya se acordó el pasado otoño.

Esta norma forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 (respecto a 1990).

"Hay preocupaciones concretas que explican este movimiento de última hora del Gobierno alemán, pero estas no deberían socavar toda la estrategia del 'Fit for 55' ni el proceso de toma de decisiones; no creo que sea bueno para el funcionamiento de las instituciones", ha recalcado Ribera.

PAQUETE ENERGÉTICO, NUCLEAR E HIDRÓGENO

Por otro lado, ha reconocido que le "sorprende" cómo se han abordado la energía nuclear y el hidrógeno en la directiva sobre energías renovables de la Comisión Europea, algo que a su juicio entra en contradicción con la eliminación de las menciones a lo "nuclear" en el borrador de la ley de cero emisiones netas.

"La promoción de las soluciones nucleares está flotando en el aire" sobre todo el paquete energético que Bruselas presentará la semana que viene y que incluye, además de la normativa para una industria de cero emisiones, la ley de materias primas críticas y la reforma del mercado eléctrico.

En este sentido, Ribera aboga por tratar de combinar las diferentes soluciones y encontrar un lugar para la energía nuclear, tal y como exigen algunos Estados miembro entre los que destaca Francia como el más vocal en este ámbito.

También, en lo que respecta al hidrógeno, la ministra ha destacado su uso como forma de almacenamiento y las utilidades que puede tener en materia de descarbonización, por lo que ha destacado la importancia de apostar por él y combinarlo con otras fuentes de energía.