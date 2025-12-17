Robert Peugeot se mantendrá en el consejo de administración de Stellantis por un último mandato

Archivo - PSA Groupe - Christian Böhmer/dpa - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La multimillonaria dinastía automovilística francesa Peugeot prorrogará el mandato de Robert Peugeot en el consejo de administración de Stellantis después de que compitiera con otro heredero por el puesto.

Peugeot, de 75 años, será propuesto en la junta de accionistas de 2026 para formar parte durante dos años más del órgano de gobierno del fabricante de automóviles, según un comunicado emitido este miércoles. Otro pariente de la octava generación de la familia fundadora, Xavier Peugeot, también había competido para ocupar el puesto.

La familia opta por la "continuidad", según el comunicado del máximo holding del clan, añadiendo que sería su último mandato. También afirmó su compromiso a largo plazo con Stellantis y su deseo de "contribuir activamente" a la gobernanza.

La operación se produce casi cinco años después de la fusión del Grupo PSA, fabricante de Peugeot, y Fiat Chrysler, anunciada como una "fusión de iguales", que dio lugar a un fabricante con 14 marcas.

Robert Peugeot forma parte del consejo desde la fusión de 2021, cuando se convirtió en vicepresidente de Stellantis. Ayudó a negociar el acuerdo de fusión con el Presidente John Elkann, el poderoso heredero de la dinastía industrial Agnelli que fundó Fiat.

En el pasado, los Peugeot solían desempeñar funciones profesionales a puerta cerrada. Esta vez, el proceso ha sido supervisado por un consultor externo y los candidatos han confirmado su interés a través de los medios de comunicación.

Exor, el holding diversificado de los Agnelli, tiene una participación del 15,5% en Stellantis y dos puestos en el consejo, frente al 7,7% y un único puesto de los Peugeot. Los Peugeots obtuvieron una excepción al statu quo de propiedad negociado durante la vinculación que les permitiría, bajo ciertas condiciones, aumentar su participación por encima del 8% y obtener otro asiento.