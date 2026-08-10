Rueda ve "chocante" que Defensa cuestione la planta de SAIC: "No creo que le hagan ningún favor"

Rueda, antes del Consello de la Xunta. - MONICA ARCAY CARRO/ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ve "difícil de entender" y "chocante" que Defensa cuestione la planta que el grupo automovilístico chino SAIC pretende instalar en Ferrol: "No creo que le hagan ningún favor al proyecto".

Así se ha pronunciado el mandatario gallego tras conocerse este lunes la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

"Es difícil de entender. Es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno y la Xunta desde hace muchos meses, donde conocemos perfectamente su contenido y las diferentes circunstancias que inciden y ahora es sorprendente que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad o riesgo militar", ha criticado Rueda.

Según el presidente del Ejecutivo autonómico, la Xunta ha sido la primera en alabar la gestión conjunta realizada para que SAIC decidiese instalarse en Ferrol.

"En todo caso no le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional si es que los hay. A la Xunta le corresponde exigirle al Gobierno que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia", ha subrayado, añadiendo que la Xunta "hizo su parte" junto con el Gobierno para traer esta inversión.

"Es un poco sorprende que en estos momentos el mayor riesgo para la seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión", ha sentenciado.

Preguntado sobre si estas informaciones podrían "manchar" el proyecto, Rueda ha dicho que estas noticias "no le gustan" y que considera que "no le hacen ningún favor" a la iniciativa, insistiendo en que el Gobierno tiene que ser capaz de compatibilizar la llegada de SAIC con la seguridad nacional, una vez se consiguió que la multinacional optase por Ferrol para instalar su planta, una zona que "necesita este tipo de oportunidades". "Otra cosa sería difícil de entender", ha remarcado.