SAIC afirma que su proyecto en Ferrol salvaguardará "íntegramente" la seguridad nacional de España

Archivo - Buque de SAIC Motor en Ferrol - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

SAIC, dueña de MG, confía en que la instalación de su planta de vehículos eléctricos en Ferrol se ejecuturá "salvaguardando íntegramente" la seguridad nacional de España, al tiempo que respeta que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación.

"El proyecto de la fábrica de SAIC en territorio español es de una suma importancia para la zona y para el pais y desde SAIC entendemos que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación, incluyendo no solo los económicos sino también los industriales, creación de empleo y consideraciones de seguridad nacional", han trasladado fuentes de SAIC a Europa Press.

La compañía automovilística ha hecho estas declaraciones ante la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

No obstante, el proyecto previsto en Ferrol tendrá aval favorable del Ministerio de Defensa, según ha trasladado este mismo martes la ministra Margarita Robles, titular del departamento estatal, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En este sentido, MG ha asegurado que respeta el proceso de revisión de las autoridades españolas y mantiene su compromiso de colaborar "de manera estrecha y transparente" con todas las partes interesadas pertinentes para cumplir con los requisitos normativos, económicos, industriales y de seguridad nacional aplicables.

"Reafirmamos nuestro compromiso con España y Europa, y seguiremos colaborando de forma constructiva con las autoridades competentes para apoyar el desarrollo responsable del proyecto, en pleno cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes", ha añadido.

Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por Europa Press han confirmado que en el día de hoy Robles se ha puesto en contacto con el jefe del Ejecutivo autonómico para transmitirle que puede contar con el informe favorable de Defensa al proyecto industrial previsto para Ferrol.

El aval está garantizado, según las mismas fuentes, sin prejuicio de "las condiciones operativas" que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias --y que se aplican a otras compañías que trabajan, por ejemplo, en otras áreas próximas a instalaciones militares--.

La planta de SAIC Motor, con capital del Gobierno chino y dueño de marcas como MG, tendrá una inversión inicial de 200 millones de euros, según se hizo público a principios de junio. Las obras comenzarán en el año 2027 y empezará a estar operativa antes de que finalice 2028, creará 2.300 empleos y espera producir 120.000 vehículos al año.