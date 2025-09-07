El Salón del Automóvil de Múnich inaugura su edición 2025 marcada por la rivalidad entre Europa y China

Más de 750 empresas de hasta 110 países distintos participan este año, con una importante presencia de marcas chinas

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IAA Mobility, el Salón del Automóvil de Munich, inaugurará este próximo lunes 8 de septiembre una nueva edición que volverá a servir de escaparate internacional para las firmas automovilísticas europeas y asiáticas (estas últimas, de nuevo, irrumpiendo con fuerza) y que será aprovechada por todas las firmas para presentar sus nuevos productos, más tecnológicos y encaminados a impulsar una movilidad sostenible.

Con más de 100 años de historia, aunque su formato actual data de 2021, el IAA Mobility de Munich busca consolidar en esta edición su papel como plataforma integral de movilidad, abordando una amplia gama de temas relacionados con el sector, desde tecnologías de vanguardia para vehículos y soluciones de infraestructura hasta desarrollos de software y nuevas tendencias de movilidad.

Este año, los organizadores estiman que más del 55% de los expositores son de fuera de Alemania, con participantes de hasta 110 países distintos. En total, se espera la presencia de más de 750 empresas del sector y unas 500.000 personas entre visitantes y stands, con una fuerte presencia de las firmas asiáticas, que buscan irrumpir con fuerza en el mercado automovilístico europeo.

Esta edición, que se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre, tiene el objetivo de presentar "la nueva era" de la movilidad, basada en la sostenibilidad y la innovación tecnológica, siendo estos dos ejes sobre los que versarán una gran parte de las novedades presentadas por las compañías automovilísticas.

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, será uno de los principales ponentes de la IAA Mobility 2025 en Múnich. Basándose en su experiencia en la intersección de la tecnología de alto rendimiento y la sostenibilidad, Vettel compartirá su perspectiva única sobre la movilidad con los asistentes al Salón.

Además, bajo el lema IAA Experience, 15 expositores también demostrarán la experiencia de conducir de forma autónoma con 25 vehículos, como Audi, BYD, Ford, Hyundai, Kia, Porsche o Volkswagen, que ofrecerán sus últimos modelos para pruebas de conducción.

"Aquí en Múnich presentamos primicias mundiales e innovaciones impresionantes que demuestran nuestra capacidad. Espero que nuestra industria transmita una señal de fortaleza y visión de futuro y que demostremos una vez más lo que podemos lograr con este impulso", ha manifestado el director general de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), Jürgen Mindel.

OPEL, VELOCIDAD Y FUERTES EMOCIONES EN CASA

El Salón del Automóvil de Munich es la cita más esperada todos los años por las marcas europeas, que presentan sus novedades del curso escolar y de cara a los próximos años, con una importante presencia de las firmas alemanas, que juegan en casa.

Este es el caso de Opel, que este año se centrará en "la alta velocidad, la energía eléctrica de las baterías y las emociones", con la presentación en directo de los modelos Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo y el Opel Mokka GSE.

La marca del Blitz promete 200 metros cuadrados "de pura potencia y emoción" en su stand de Munich, en el que dará a conocer más detalles de los nuevos modelos totalmente eléctricos de la submarca GSE. Además, en el histórico centro de Munich, los más curiosos tendrán la oportunidad exclusiva de ser los primeros en experimentar el Corsa GSE Vision Gran Turismo, a través de un simulador de carreras.

El grupo Stellantis, al que pertenece Opel, también estará presente con Leapmotor, su 'joint venture' en China, que presentará en primicia los modelos B05 y B10. Este último destaca, entre otros, por tener una autonomía en ciclo combinado en torno a los 600 kilómetros en rendimiento eléctrico.

EL RELANZAMIENTO DEL MÍTICO POLO DE VOLKSWAGEN

Volkswagen, como firma alemana, también ha apostado por hacer un importante anuncio en el Salón de Munich, con la puesta de largo de la nueva nomenclatura para su gama eléctrica ID.

En concreto, ha acordado recuperar los nombres de sus modelos tradicionales y más populares --el Polo, el Polo GTI y el Cross-- para adaptarlos a esta familia, con el ID Polo como primer lanzamiento a partir de 2026.

De su lado, Cupra presentará su nuevo modelo 'Cupra Tindaya showcar'. El coche recibe su nombre de una montaña volcánica de la isla de Fuerteventura, en Canarias, y quiere reflejar "la visión y el futuro lenguaje de diseño de la marca".

LA 'NEUE KLASSE' DE BMW

Mientras, BMW presentará sus principales novedades de la 'Neue Klasse', la nueva generación de modelos eléctricos de la marca, que tendrá como evento principal la presentación pública del BMW iX3, el primer modelo de esta nueva etapa en la firma germana.

El nuevo BMW iX3 ofrecerá al público su primer vistazo al enorme avance tecnológico realizado por BMW en muchas áreas de este modelo. Asimismo, la firma ha confirmado que los próximos modelos de BMW se beneficiarán de las innovaciones en la 'Neue Klasse', independientemente del tipo de sistema de propulsión utilizado para alimentarlos.

Los aficionados a otros modelos del grupo BMW también tendrán la oportunidad de vislumbrar el BMW i4, BMW i5, BMW i7 y BMW iX, el BMW X3 30e xDrive y el BMW M5 Touring con sistema de propulsión híbrida enchufable.

Del lado de MINI, ésta hará el estreno mundial de dos modelos de exhibición JCW y que tendrán su aparición en el pabellón MINI en la plaza de Lenbachplatz de la capital muniquesa.

AUDI, A POR UN "NUEVO COMIENZO" EN MÚNICH

Audi, la firma de los cuatro aros, también juega en casa y, tras un periodo marcado por continuos lanzamientos, exhibirá en Múnich el Audi Concept C, un deportivo biplaza totalmente eléctrico que destaca por su simplicidad "radical" y una distintiva firma lumínica con cuatro elementos, con un interior "libre de distracciones".

Con el objetivo de aterrizar en el mercado automovilístico en 2027, este modelo cuenta con un techo que ofrece las ventajas de un descapotable sin renunciar a la esencia de una carrocería cerrada

Asimismo, en Múnich también tendrá un papel destacado la última incorporación a la gama de Audi, el Q3 Sportback. Este modelo admite carga rápida con corriente continua a una potencia de hasta 50 kW en condiciones ideales.

Otras marcas europeas también estarán presentes, como Renault, que llevará a cabo la presentación de la sexta generación de Clio al IAA Mobility. Este modelo icónico, lanzado por primera vez en 1990, presentará un nuevo concepto dentro de la ofensiva en electrificación de la marca francesa.

BYD PRESENTA EL SEAL 6 DM-I

Finalmente, las marcas chinas también aprovecharán la ocasión para poner toda la carne en el asador y presentar sus novedades a los clientes europeos, su nuevo público objetivo. Así, BYD estrenará su nuevo modelo que cuenta con la tecnología híbrida enchufable Dual Mode y que permite una autonomía máxima combinada de hasta 1.505 kilómetros bajo el método de prueba WLTP.

El BYD SEAL 6 DM-i se presentará tanto en su versión sedán, con carrocería de tres volúmenes, como en la familiar Touring, lo que supone la entrada de BYD en el mercado europeo de los vehículos con carrocería familiar.