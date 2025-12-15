El Salón del Motor de Sevilla cierra con más de 22.000 visitantes y más de 900 operaciones pese al cambio de fecha

Salón del Motor de Sevilla 2025 - CESAR LLERENA

El Salón del Motor de Sevilla ha cerrado este domingo 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) tras cuatro días de celebración. Los organizadores hacen un balance positivo, a pesar del cambio de fecha por la última borrasca el 29 de octubre.

En su decimoquinta edición, el Salón ha registrado más de 900 operaciones de compra y ha recibido más de 22.700 visitantes. Estos datos, han reportado, según una nota de la organización, más de 23 millones de euros. "Continua situando al Salón entre las grandes citas que acoge la ciudad y una de las mayores muestras sectoriales de Fibes".

Sin embargo, la organización ha indicado que la celebración en diciembre, con un día menos de duración, la coincidencia con una agenda de eventos vinculados a la Navidad y la meteorología inestable de las dos primeras jornadas "han influido en la afluencia habitual de visitantes". Aun así, la organización se muestra satisfecha por "haber conseguido mantener vivo un evento que genera un impacto económico y social incuestionable para la ciudad".

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, Francisco J. Moreno Muruve, ha puesto en valor la cita como "un referente nacional del sector de la automoción, con más de 3.000 vehículos en exposición y una oportunidad única para dinamizar la economía local".

En esta edición, el Salón ha reunido a los principales concesionarios y marcas del sector, ofreciendo a los visitantes una amplia oferta de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y eléctricos, además de servicios y productos relacionados con la movilidad.

La suma total de todas sus ediciones supera los 672.000 visitantes y cerca de 29.900 vehículos vendidos, consolidándose como "el mejor escenario de Andalucía para la compra de vehículos en sus diferentes segmentos" (nuevos, seminuevos, KM0, ocasión).

El evento está organizado por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), promovido por Asconse, Asociación Provincial de Concesionarios de Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Sevilla y Asocasión, Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla, ambas organizaciones integradas en Fedeme.

El evento ha contado, además, con el patrocinio de financieras como BBVA Consumer Finance; Santander Consumer Bank; Caixabank Payments Consumer, Sofinco e Ibercaja, y la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.