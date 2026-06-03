Publicado 03/06/2026 18:36

Sánchez celebra una España "a la vanguardia" de la movilidad eléctrica con el Cupra Raval

Illa destaca el compromiso de Catalunya con la democratización del coche eléctrico

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (c), el presidente de la Generalitat Salvador Illa (2i), el ceo de Cupra, Markus Haupt (i), el ceo del grupo Volskwagen, Oliver Blume (2d), y el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer (d), durante la celebració
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (c), el presidente de la Generalitat Salvador Illa (2i), el ceo de Cupra, Markus Haupt (i), el ceo del grupo Volskwagen, Oliver Blume (2d), y el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer (d), durante la celebració - David Oller - Europa Press

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la culminación del proceso de electrificación de la planta de Seat en Martorell (Barcelona), con el inicio de la producción del Cupra Raval, y el lanzamiento oficial de la fabricación en serie de modelos 'made by Spain': "Es un orgullo ver a España a la vanguardia de la movilidad eléctrica".

Lo ha dicho en el acto de inauguración y puesta en marcha de la línea de montaje de los eléctricos Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat en Martorell (Barcelona), con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt; el ceo del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.

Ha asegurado que estos eléctricos, que tienen "una pinta fantástica" van a contribuir a democratizar la movilidad en España y en el conjunto de Europa y ha dicho que el Cupra Raval es el primer vehículo 100% eléctrico fabricado en España, lo que define como un motivo de enorme orgullo y de esperanza.

Asimismo, ha afirmado que en este camino hacia la movilidad eléctrica y sostenible no han estado solos, porque el "Gobierno ha arrimado el hombro" y ha destacado que la industria de la automoción es fundamental para España, ya que es el segundo productor de Europa y el octavo mundial, y crea casi 2 millones de empleos directos e indirectos.

Sánchez ha defendido como clave la colaboración público-privada que han impulsado para la transformación del sector de la automoción: "Es la mejor estrategia para mitigar los efectos de la emergencia climática, para crear en la sostenibilidad aquellas palancas de oportunidades para crear empleo, empresa y prosperidad, para modernizar las fábricas y para atraer inversión".

Además, ha explicado que las 5 convocatorias del PERTE VEC (Proyeto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado) han movilizado 4.000 millones de euros de fondos públicos y han apalancado a su vez "miles de millones de fondos privados, lo que demuestra que hay también una creencia en la competitividad y en el sector del automóvil por parte de los inversores privados".

SALVADOR ILLA

Illa ha defendido que buena parte de la autonomía de Europa se juega con movilidad eléctrica y ha asegurado que "Catalunya quiere liderarla", porque cuenta con talento, empresas implicadas y la estrategia del Govern.

Ha destacado el triple compromiso de Catalunya que representa esta planta de producción: con la prosperidad de toda España, con Europa y con la democratización del coche eléctrico: "El objetivo es claro, que todo el mundo pueda conducir un eléctrico".

En este sentido, ha asegurado que van por el buen camino, ya que los coches eléctricos representan el 24% de las nuevas matriculaciones y ha considerado que "comprar un coche eléctrico hecho en casa es un acto de responsabilidad y de patriotismo".

"Cuando el Cupra Raval circule por las capitales del mundo, la gente se preguntará qué es el Raval: es un barrio de la Catalunya y de la España que, a pesar de un ruido, avanzan, progresan y escriben un futuro mejor para toda España y para todo Europa", ha añadido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado