Santana desvela el Santana Cajal, un nuevo todoterreno en colaboración con el grupo BAIC

Santana Cajal - SANTANA MOTORS

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santana Motors ha anunciado este miércoles la llegada de un nuevo modelo a su gama, el Santana Cajal, un todoterreno con el que la firma quiere rendir homenaje a Santiago Ramón y Cajal, en línea con su tradición de que los nombres de sus vehículos rindan homenaje a España o a sus figuras más emblemáticas.

El Santana Cajal será el segundo modelo de la nueva etapa de la marca, iniciada con la pick-up Santana 400 tras el regreso de la compañía al mercado a finales de 2025. La denominación de este primer modelo también tenía su razón de ser, ya que continuaba la numeración histórica de la marca tras el Santana 350, último vehículo lanzado por la marca antes del cese de su actividad en 2011.

El Santana Cajal permitirá a la compañía adentrarse en el segmento de los SUV todoterreno con tracción total permanente 4WD. Con 4,7 metros de longitud, 1,9 metros de anchura, 1,9 metros de altura y una batalla de 2,7 metros, ofrece espacio para cinco ocupantes y un completo equipamiento de serie.

"Es un vehículo concebido para combinar auténticas capacidades off-road con un elevado nivel de confort, siendo apto tanto para el trabajo en entornos rurales como para un uso cotidiano o para disfrutar de escapadas en plena naturaleza", destaca la marca.

El nuevo integrante de la gama se asienta sobre una plataforma multitecnológica que permitirá ofrecer distintas alternativas de propulsión. Su comercialización comenzará durante la segunda mitad del año con versiones diésel y gasolina, ambas asociadas a una transmisión automática y tracción total permanente 4WD desde el acabado de acceso. Posteriormente, la gama incorporará una versión equipada con tecnología eléctrica de rango extendido (REEV).

Santana Motors prevé presentar oficialmente el Santana Cajal en Linares (Jaén) en el mes de julio, momento en el que se desvelarán más detalles sobre este nuevo modelo.