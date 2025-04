Scania adquiere la división industrial del fabricante de baterías en quiebra Northvolt.

La filial de Volkswagen compra las capacidades de producción, un centro de investigación y un equipo de aproximadamente 260 empleados

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca de vehículos pesados e industriales Scania ha anunciado la adquisición de la división industrial de Northvolt Systems, que incluye capacidad de producción, un centro de investigación y desarrollo (I+D) y un equipo de aproximadamente 260 empleados, según informa en un comunicado.

La filial sueca del grupo Volkswagen, que no ha revelado el precio de la operación, señala que las operaciones se realizan en dos ubicaciones: una planta de producción arrendada en Gdansk (Polonia) y un centro de I+D en Tomteboda (Estocolmo, Suecia).

Asimismo, explica que la división industrial de Northvolt desarrolla y fabrica sistemas de baterías para la industria pesada y los segmentos del mercado todoterreno, ofreciendo una cartera de módulos y sistemas de baterías utilizados en la manipulación de materiales, equipos de construcción y minería.

La empresa adquirida se asociará con la unidad de negocio Power Solutions de Scania. Según el fabricante, esto ampliará su oferta de como parte de una cartera de productos diversificada.

Con esta adquisición, Scania afirma que reforzará su oferta de electrificación para aplicaciones todoterreno. Además, indica que este negocio adquirido será socio de Scania Power Solutions y operará como una empresa independiente dentro de Scania Ventures and New Business, alineándose con su estrategia de desarrollar negocios "complementarios y transformacionales que fortalezcan la competitividad a largo plazo de Scania" .

"Al combinar la experiencia en baterías de la división industrial de Northvolt Systems con el profundo conocimiento de la industria de Scania, no solo impulsamos la innovación, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para servir a nuestros clientes en sus viajes de transición", comenta el director de Energía e Infraestructura en Scania Ventures and New Business, Jonas Hernlund.

El fabricante de baterías Northvolt se declaró el mes pasado en quiebra técnica ante el Tribunal de Distrito e Estocolmo, al no haber podido conseguir la financiación necesaria para asegurar su futuro.

"A pesar de haber agotado todas las opciones disponibles para negociar e implementar una reestructuración financiera, incluyendo un proceso de Capítulo 11 en EE.UU., y a pesar del apoyo de liquidez de nuestros prestamistas y contrapartes clave, la compañía no puede asegurar las condiciones financieras necesarias para continuar en su forma actual", escribió la compañía en un comunicado de prensa.

Northvolt, que era la mayor esperanza europea de rivalizar con las gigantescas empresas chinas que fabrican la mayoría de las baterías eléctricas enfrentaba diversas crisis de solvencia financiera y a finales de diciembre solicitó la quiebra voluntaria en Estados Unidos con el fin de reestructurar su deuda, reducir su negocio y asegurar una "base sostenible" para continuar con sus operaciones.