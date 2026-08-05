Schaeffler factura 11.667 millones de euros en el primer semestre y mantiene previsiones para 2026

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía alemana Schaeffler ha generado ingresos por valor de 11.667 millones de euros en el primer semestre del año, una cifra menor a la del mismo periodo del año anterior en un 1,5% en medio de un entorno de mercado "difícil", tal y como ha explicado la firma este miércoles.

Por mercados, las regiones de América (+0,9%) y Asia/Pacífico (+7,1%) incrementaron sus ingresos a tipo de cambio constante durante el período analizado. Por el contrario, los ingresos de las regiones de Europa (-0,5%) y China (-3,7%) fueron inferiores a los del año anterior a tipo de cambio constante.

Su estructura diversificada como empresa de tecnología de movimiento, con cuatro divisiones orientadas a productos, permitió al Grupo Schaeffler compensar la caída de las tendencias del mercado en ciertos segmentos con el crecimiento en otras áreas.

Por su parte, el grupo ha logrado un beneficio operativo de 549 millones de euros, lo que supone un incremento del Ebit del 14% respecto al primer semestre de 2025, con un margen Ebit que ha alcanzado el 4,7% (frente al 4,1% de un año atrás).

"A pesar de un entorno global persistentemente desafiante y en constante cambio, el Grupo Schaeffler mantuvo sus ingresos al nivel del año anterior durante el primer semestre de 2026 y generó buenos resultados", ha destacado el consejero delegado de Schaeffler, Klaus Rosenfeld.

En este contexto, Schaeffler mantiene su previsión de ingresos para 2026 en un rango de entre 22.500 y 24.500 millones de euros. Esto representa un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante de entre el -4,3 % y el 4,3%. Asimismo, la compañía prevé generar un margen Ebit de entre el 3,5% y el 5,5% y espera que el flujo de caja libre ascienda a entre 100 y 300 millones de euros.