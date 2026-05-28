SCP se descuelga de firmar convenio de Renault por salarios o la falta de bloqueo "real" a los sábados

Concentración de los trabajadores de Renault en la factoría de Valladolid para pedir la vuelta a las negociaciones del convenio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) se ha descolgado del preacuerdo alcanzado con Renault y finalmente ha decidido no firmar el convenio colectivo para los próximos años, principalmente por las condiciones salariales, entre otras razones.

La delegada del SCP, Susana Cocho, ha explicado que el preacuerdo que el sindicato rubricó en Madrid el pasado martes junto a UGT y CCOO daba la posibilidad de "evaluar y meditar" sobre cada una de las líneas que ha propuesto la empresa sin tomar decisiones "precipitadas" y tener el tiempo necesario para analizar cada una de sus propuestas, que se han abordado en el pleno de la organización, donde se ha obtenido "por mayoría" un "no" a la firma del convenio que conlleva un plan industrial con la adjudicación de cinco vehículos a Valladolid y Palencia.

"Este no a la firma de convenio principalmente ha sido por salario, no tenemos una ganancia de poder adquisitivo", ha explicado Cocho, quien ha concretado que se elimina de las condiciones de la empresa la contribución individual, "que es una prima para todos los trabajadores de Renault".

Además, ha asegurado que "no existe un bloqueo real" a las peticiones de los sábados de trabajo y ha recordado que se reivindicaba un máximo de diez sábados trabajados al año, pero la empresa no da un foro para hablar de las condiciones tanto salariales como laborales.

"No existe algo concreto, se queda solamente en buenas intenciones por parte de la empresa, por todas estas razones decidimos un no a la firma de convenio", ha reiterado la delegada del sindicato.

SCP ha tomado esta decisión mientras UGT y CCOO celebran asambleas con los trabajadores para refrendar la firma del convenio, mientras que CGT ha convocado a sus afiliados para el domingo con el fin de que respalden su "no" a esta última oferta de la empresa, que también ha rechazado CSIF.

El preacuerdo se obtuvo en una reunión a la que el Ministerio de Industria convocó a la empresa y los representantes de los trabajadores el pasado martes, día 22, después de que se bloquearan las negociaciones el día 7 de mayo, cuando la empresa anunció la suspensión de las adjudicaciones de vehículos a las plantas españolas y presentó una ofert a la baja.