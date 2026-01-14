El Seat Arona repite como SUV urbano más vendido en España por séptimo año consecutivo - SEAT

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Seat Arona se ha consolidado como el vehículo "SUV urbano más vendido" en el mercado español por séptimo año consecutivo, con 20.300 unidades matriculadas en 2025, según ha informado la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

La compañía hace hincapié en que este hito se produce en un "contexto de crecimiento" del mercado SUV urbano, que supone casi el 20% del total del mercado y 220.000 unidades en el acumulado del año, con un incremento del 11% respecto a 2024.

Por su parte, el Seat Ibiza se ha situado como tercer modelo más vendido en la categoría de utilitarios, con 23.200 unidades matriculadas, un incremento del 5,3% respecto a 2024.

NUEVOS SEAT ARONA E IBIZA

La llegada de los nuevos Seat Arona e Ibiza, presentados a finales del año pasado y diseñados, desarrollados y producidos en Martorell (Barcelona), estrenan un diseño exterior "más dinámico y juvenil" de ambos modelos.

El director general de Seat España, Mikel Palomera, ha destacado que los resultados del Seat Arona "confirman, sin lugar a dudas, la solidez de la estrategia para ofrecer un vehículo para cada cliente y necesidad".

Ha añadido que los del Seat Ibiza ponen de relieve el "excelente comportamiento comercial que tiene, aumentando su presencia en el segmento utilitario".