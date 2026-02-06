Seat cancela un turno este sábado en Martorell (Barcelona) por la borrasca 'Leonardo'

Archivo - Empleados trabajan en la fábrica de Seat en Martorell. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seat ha cancelado el turno del sábado por la mañana en su planta de Martorell (Barcelona) debido a la falta de componentes para la fabricación de vehículos por las afectaciones de movilidad provocadas por la borrasca 'Leonardo', han confirmado fuentes de la firma automovilística a Europa Press este viernes.

La situación meteorológica, que está incidiendo especialmente en el sur de España, ha generado afectaciones en el estrecho de Gibraltar, lo que ha obligado a cortar las conexiones aéreas y marítimas en ese punto y, por consiguiente, dificultando la llegada de materiales que llegan desde África.

Desde Túnez, país con una larga tradición textil, se suministran mazos de cableado y, a través del grupo Tesca, materiales para los asientos, como reposacabezas o apoyabrazos.