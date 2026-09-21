Seat y Cupra nombran a Daniel Cortina director de Relaciones Institucionales

Archivo - El nuevo director de Relaciones Institucionales de Seat y Cupra, Daniel Cortina - SEAT Y CUPRA - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario general y director de Estrategia de Seat y Cupra, Daniel Cortina, ha sido nombrado director de Relaciones Institucionales, con lo que amplía así sus responsabilidades.

Cortina, licenciado en Ingeniería Industrial y Mecánica por la UPC y MBA por Esade, ejerce el cargo desde el 1 de septiembre e impulsará la representación institucional de la compañía en "ámbitos clave para el futuro del sector" como la electrificación, la competitividad industrial y el marco regulatorio europeo, ha informado Seat y Cupra en un comunicado.

Patricia Such seguirá al frente de las Operaciones Corporativas de la compañía, liderando las áreas de Salud, Prevención de Riesgos Laborales, Emergencias y Seguridad del grupo Volkswagen en la Península Ibérica, y seguirá dirigiendo Casa Cupra Raval y Cupra City Garage Madrid además de reforzar su dedicación a la dirección de la Fundación Seat Cupra.