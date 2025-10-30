Seat instala una prensa PXL en Martorell (Barcelona) para hacer 4 millones de piezas al año

La nueva prensa PXL de la planta de Seat en Martorell (Barcelona) - SEAT

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat ha instalado una nueva prensa PXL en la planta de Martorell (Barcelona) que debe permitir producir hasta cuatro millones de piezas de carrocería del Cupra Raval y el Volkswagen ID al año, informa en un comunicado este jueves.

La prensa cuenta con la última tecnología y "destaca por su alta productividad", que se ve potenciada por la reducción del intervalo destinado a cambiar las matrices, lo que permite efectuar hasta quince cambios al día para fabricar distintas piezas.

La directora de Ingeniería de Procesos de Producción de Seat y Cupra, Alicia Molina, ha explicado que la máquina permite realizar 15 golpes por minuto, por lo que puede "estampar más piezas en menos tiempo, con la máxima eficiencia".

El director de Fábrica de Martorell, Jose Arreche, ha señalado que la automatización completa "ha conseguido reducir el tiempo de cambio a tan solo cinco minutos" entre que se acaba de producir una serie y se empieza a producir la siguiente.

La instalación de la máquina, que tiene 81.000 kN de fuerza, ha llevado 40 meses de desarrollo y construcción, ya que se levanta sobre un foso de 9 metros de profundidad, justo encima de unos pilotes de hormigón que penetran bajo tierra hasta 20 metros.