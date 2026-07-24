Seat obtiene un beneficio operativo de 122 millones (+222%) hasta junio

Archivo - El ceo de Cupra Markus Haupt - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seat & Cupra ha registrado un beneficio operativo de 122 millones de euros durante el primer semestre, un 222% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha ingresado 7.700 millones (+1,3%), informa este viernes en un comunicado.

La compañía considera que su estrategia sigue dando "resultados tangibles" y que la exención de los aranceles adicionales de la Unión Europea al Cupra Tavascan ha contribuido positivamente a los resultados interanuales.

El ceo de Seat & Cupra, Markus Haupt, ha valorado que la compañía sigue avanzando "a buen ritmo y demostrando su resiliencia en un contexto exigente", y que el lanzamiento del Cupra Raval en abril superó expectativas, duplicando las previsiones de pedidos de los clientes.

"Las medidas que estamos implementando están dando resultados tangibles mientras continuamos desarrollando nuestra estrategia corporativa a largo plazo", ha añadido.

El vicepresidente ejecutivo de finanzas e IT en Seat & Cupra, Patrik Andreas Mayer, asegura que los resultados confirman que van por el buen camino, en un entorno muy complejo y competitivo: "Nuestro Performance Program nos ofrece una base sólida para recuperar la rentabilidad sostenible a largo plazo, pero esto es solo el principio".

ENTREGAS DE VEHÍCULOS

Cupra entregó 170.100 vehículos de enero a junio, logrando su "mejor primer semestre de la historia": la marca creció en comparación con el mismo periodo del año pasado (167.600), impulsada por las entregas de sus modelos eléctricos, que aumentaron un 7,2% en total y registraron un crecimiento del 18,5% solo en el segundo trimestre.

El objetivo de Cupra es expandirse a nuevos mercados, entre ellos, Oriente Medio a partir del tercer trimestre de 2027, y de aumentar su cuota de mercado en toda Europa hasta el 3%.

La marca Seat entregó 129.600 vehículos y registró una fuerte demanda del nuevo Seat Ibiza (+9,2 %).