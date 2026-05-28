El sector del automóvil pide priorizar los ejes de competitividad de España para conserva su liderazgo

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MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sector automovilístico español ha hecho un llamamiento a priorizar "los factores de competitividad" con los que cuenta España con el fin de conservar e impulsar el liderazgo de esta industria a nivel europeo y mundial.

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado el presidente de Sernauto, Javier Pujol; la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; y el director general de Anfac, José López-Tafall, en una mesa redonda celebrada en el marco del XIII Encuentro Sernauto, en la que han compartido su visión de la industria automovilística para los próximos años.

"Tenemos el reto de que España recupere el puesto como octavo productor a nivel global de automóviles, sin dejar a nadie atrás y seguir siendo un fuerte tractor de empleo y exportaciones", ha defendido López-Tafall.

En este sentido, ha instado a mantener los factores de competitividad que han traído a España a esta posición, y mejorarlos, fundamentalmente en lo que se refiere al coste energético, que ha pedido que se reduzca para toda la industria, y el tratamiento a la innovación tecnológica.

Asimismo, ha celebrado que el sector cuente con una hoja de ruta compartida entre los actores principales y las administraciones para poner contar con una estrategia como el Plan Auto sobre la que trabajar en los próximos años.

"Tenemos una hoja de ruta, algo que muchos países no tiene, pero ahora tenemos que demostrar que somos capaces de poner en práctica los planes que realizamos", ha defendido López-Tafall.

Para Blázquez, es importante esta colaboración entre industria, administraciones y mercado, que permite transmitir una señal de fortaleza y éxito, pudiendo "presumir" del trabajo conjunto que realizan todas las partes. "Hay que vender lo que se fabrica", ha resumido.

COMPETENCIA CHINA, OPORTUNIDAD Y RIESGOS

La creciente presencia de nuevos competidores chinos en la industria automovilística española ha sido otro de los temas abordados en la mesa redonda, con luces y sombras respecto a su llegada, por ser una oportunidad para incentivar al mercado, pero también por la importancia de invertir en el territorio.

"Las marcas chinas han permitido a los concesionarios ganar en rentabilidad y futuro, al tiempo que han hecho que crezca el mercado, pero es responsabilidad de los gobiernos que se ponga coto a su entrada en España", ha explicado la presidenta de Faconauto.

"China aporta producto nuevo, reactiva la competencia y trae nueva calidad, pero estamos hablando de cómo se enfrenta Europa y España a esta competencia porque no estamos dispuestos a que se destruya nada", ha defendido, por su parte, López-Tafall.

En la misma línea, Pujol ha instado a "no relajarse" frente a "equipazos" como China o Estados Unidos, y que Europa reaccione con un plan de competitividad y aceleración industrial, como el que tiene sobre la mesa la Comisión Europea, que ha valorado positivamente pero que, a su juicio, va con retraso.

"Está en juego un sector estratégico y la cadena de suministro está preparada para la nueva automoción, pero es importante tejer redes de colaboración tanto con el talento de aquí como con el que llegue de China", ha explicado.

Para Anfac también se debe avanzar en cómo atraer nuevas inversiones y reforzar la cadena de valor industrial, más allá de las gigafactorías, en las que España tiene un papel "privilegiado". "Somos abiertos en cuanto a inversiones extranjeras, y estas deben llegar con el compromiso de garantizar el empleo en España", ha argumentado López-Tafall.