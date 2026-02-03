El sector automovilístico celebra la aprobación del Plan Auto+, que da "certidumbre" y "previsibilidad"

Archivo - Coche eléctrico. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector automovilístico ha valorado positivamente el anuncio hecho este martes por el ministerio de Industria del nuevo Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros de ayudas a la compra de vehículos electrificados, eléctricos e híbridos enchufables (turismos y comerciales), y que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

"La valoración es positiva, porque se da continuidad a unas ayudas a la electrificación que eran una parte del Plan España Auto 2030 aprobado el pasado 3 de diciembre. Tras un cierre de 2025 con una cuota de venta de electrificados de casi el 20%, España no se puede permitir un parón por la falta de ayudas", ha expresado Anfac en un comunicado.

La patronal de los fabricantes automovilísticos también ha celebrado la inclusión de la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de vehículos electrificados en el nuevo Real Decreto Ley aprobado este miércoles en el Consejo de ministros.

Para Anfac, tanto las ayudas como la deducción como la confirmación por parte del Ministerio de que la aplicación del Plan Auto+ será retroactiva desde el pasado 1 de enero contribuyen a "dar mayor certidumbre" a compradores y vendedores que quieran comprar un vehículo electrificado.

GANVAM CELEBRA, AUNQUE VE "CARENCIAS"

De su lado, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) también ha transmitido una opinión positiva sobre el Plan Auto+, aunque ha señalado que presenta "carencias" que le restan eficacia.

En concreto, Ganvam ha insistido que si bien el plan Auto+ proporcionará certidumbre a los compradores al garantizar la continuidad de las ayudas tras el fin del Moves, este prescinde de incentivos vinculados al achatarramiento, lo que considera "una decisión que limita la renovación del parque automovilístico".

"Con un parque de vehículos donde casi un tercio supera los 20 años de antigüedad, Ganvam considera que una estrategia centrada exclusivamente en la electrificación resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de impacto climático si no se acompaña de medidas que permitan retirar de la circulación los automóviles más viejos y contaminantes", ha argumentado.

EL SIGUIENTE PASO: ASEGURAR UNA EJECUCIÓN "SENCILLA"

Mientras tanto, la patronal de concesionarios (Faconauto) ha subrayado que este plan dará "certidumbre al cliente y al mercado" para sostener e impulsar la demanda de vehículos electrificados, incluyendo, además, dentro de las ayudas, a los vehículos de ocasión de menos de un año (matriculados desde el 1 de enero de 2025), tal y como pedía la patronal desde hace algunos meses.

Además, ha resaltado que a partir de ahora el cliente podrá planificar que tipo de adquisición querrá realizar y con unos criterios ya conocidos.

Faconauto ha destacado también el espíritu de colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, al que se ha trasladado, durante este proceso, la necesidad de que la medida sea "clara y favorable para el cliente". De igual forma reclaman que los procedimientos para acceder a la ayuda sean ágiles y fáciles para los ciudadanos.

"La publicación de las condiciones del Plan Auto+ aporta certezas al comprador y al mercado, y es especialmente relevante que el plan contemple la retroactividad desde el 1 de enero. El siguiente paso es asegurar una ejecución sencilla y homogénea, con trámites proporcionados y plazos razonables, para que el incentivo sea accesible y pueda beneficiar al mayor número posible de ciudadanos", ha expresado la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez.