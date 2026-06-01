El sector de la moto y los vehículos ligeros eleva sus matriculaciones un 15,3% en mayo

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró mayo con un crecimiento del 15,3% respecto al mismo mes del año anterior, según las cifras divulgadas este lunes por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

A su vez, en el acumulado de los cinco primeros meses de 2026, las matriculaciones de vehículos de categoría L registran un avance del 22,9%. El mercado mantiene así su evolución positiva, con crecimientos en sus principales segmentos.

En el acumulado del año, el scooter representa el 46,4% de las matriculaciones y la motocicleta el 44,7%. La motocicleta fue el segmento con mayor crecimiento en mayo con un avance del 18,3%. En el acumulado del año registra una subida del 33,8%. Por cilindrada, crecieron especialmente las motocicletas de hasta 125 cc, con un 29,7% en mayo.

Los scooters también evolucionaron favorablemente, con un crecimiento del 13,9% en mayo y del 14,4% en lo que va de año. Por cilindrada, los modelos de entre 125 y 500 cc presentaron la mayor subida con un 18,5%.

El mercado del ciclomotor cerró mayo con un crecimiento del 10,5% y acumula una subida del 11,5% en los cinco primeros meses del año. El comportamiento del resto de vehículos ligeros fue mayoritariamente positivo. Los microcoches y microvans registraron uno de los mayores crecimientos del mes, con un avance del 28,7% en mayo y del 54,5% en el acumulado.

De su lado, el segmento de utility & powersport (quad, ATV, boogie) también mantuvo una evolución favorable, con un crecimiento del 13,1% en mayo y del 26% en lo que va de año. Por su parte, el mercado de triciclos descendió un 18,5% en mayo, aunque mantiene un crecimiento anual del 10,3%.

CANALES DE VENTA

El canal particular volvió a sostener buena parte del crecimiento del mercado, con un avance del 16,7% en mayo y una subida en el año del 26,1%, superando ya las 100.000 unidades.

El canal RAB creció un 43,4% en el mes y acumula un incremento del 23,9% en el año. Por su parte, el canal de empresa se mantuvo prácticamente estable, con una bajada mensual del 0,4% y un crecimiento anual del 1,8%.

Por tipo de propulsión, el mercado eléctrico creció un 31,4% en mayo, una cifra que en el acumulado se queda en el 4,6%. Por su parte, los vehículos de combustión presentaron un alza del 14,7% en el mes y una subida del 23,8% en lo que va de año.

"Nuestra lectura de mayo es que la categoría L sigue una tendencia claramente ascendente. Estos datos confirman que la moto y los vehículos ligeros responden a usos cada vez más diversos y cubren buena parte de las necesidades de movilidad personal de muchos ciudadanos", ha destacado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.