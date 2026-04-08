Seis de cada diez españoles prefieren un modelo electrificado como próximo automóvil, según Deloitte

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 59% de los consumidores españoles optaría por un modelo electrificado a la hora de adquirir su próximo vehículo, con un 32% que prefiere un coche híbrido, un 19% un híbrido enchufable (PHEV) y un 8% un eléctrico (BEV).

Así se desprende del 2026 Deloitte Global Automotive Consumer Study realizado por Deloitte. El estudio también concluye que decae el interés de los españoles por los modelos de combustión, que son la opción preferida del 32% de los usuarios (el 38% en 2025).

Entre los principales motivos de los españoles para decantarse por un modelo electrificado destacan los ahorros en combustible (38%), la preocupación por el medio ambiente (33%) o anticiparse a futuras restricciones regulatorias sobre el motor de combustión tradicional (25%).

Asimismo, el 46% de los conductores de España prefiere las estaciones públicas para la recarga de las baterías, uno de los porcentajes más elevados de todos los países que participan en el estudio y el más alto de la región EMEA. Por contra, solo el 25% de los encuestados optaría por realizar la carga de las baterías en casa y un 20% lo haría en su lugar de trabajo. Y es que un 41% afirma no disponer de un acceso a cargador en su domicilio.

Por su parte, entre las principales preocupaciones de los consumidores españoles respecto a los modelos BEV se encuentran los tiempos de carga (40%), el rango de autonomía (38%) y el coste del vehículo (35%).

"El interés por los modelos híbridos continúa fortaleciéndose debido a la búsqueda de un equilibrio entre la asequibilidad, el acceso a la carga y la practicidad diaria por parte de los consumidores", ha apuntado Vicente Segura, socio responsable del sector de Automoción de Deloitte.

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD

El estudio realizado por Deloitte también analiza la importancia que otorgan los usuarios a los servicios de conectividad de su próximo coche. En este sentido, los españoles estarían predispuestos a pagar un extra por funcionalidades de vehículo conectado vinculadas a la seguridad, como el asistente de emergencia (66%), el seguimiento antirrobo (64%) y la detección automática de vehículos y peatones (63%).

La privacidad también es un aspecto relevante en el nuevo ecosistema del vehículo conectado, y los consumidores españoles no son ajenos a ello. Así, el 62% muestra su preocupación respecto a compartir datos desde dispositivos conectados (como contactos, registros de llamadas o mensajes); al 58% le preocupa compartir datos procedentes de las cámaras del interior del habitáculo (monitoreo del conductor, seguimiento ocular o detección de presencia de niños); y a otro 58% le inquieta compartir la ubicación del vehículo.

La utilidad percibida que los usuarios españoles otorgan a los vehículos definidos por software (43%) es superior a la mayoría de países europeos; como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Austria.

Ello se ve reflejado en que un 71% de los conductores españoles estaría dispuesto a pagar una cantidad extra por la capacidad de actualizaciones automáticas de software en su nuevo vehículo. De hecho, un 53% de los encuestados se muestra proclive a conservar su vehículo más tiempo si recibiera actualizaciones periódicas de software inalámbricas, que agreguen nuevas funciones o mejoras de seguridad y de rendimiento.

"Los usuarios españoles podrían mantener su vehículo hasta cinco años o más si este incorporara la posibilidad de actualizaciones inalámbricas, lo que representa una oportunidad para los fabricantes a la hora de fortalecer la lealtad a la marca mediante un compromiso digital frecuente", ha subrayado Segura.

Paralelamente, las funciones conectadas de seguridad se configuran como un gran motor de valor para los consumidores, aunque el nuevo consumidor demanda una seguridad que no vaya a costa de su privacidad, lo que representa un auténtico desafío para todos los players del sector.

Asimismo, la IA y las actualizaciones de software inalámbricas son el nuevo centro de gravedad del vehículo, que determinan tanto la experiencia como el tiempo de propiedad del mismo.