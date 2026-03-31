Seres Group gana 752 millones de euros en 2025 e ingresa un 13,7% más

Seres Group - SERES GROUP

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seres Group, que comercializa los vehículos Aito, ha logrado un beneficio neto atribuible a los accionistas de aproximadamente 5.960 millones de yuanes (752 millones de euros), una cifra muy similar a la registrada en el año anterior.

A su vez, la compañía asiática ha cerrado el ejercicio con unos ingresos de aproximadamente 165.050 millones de yuanes (20.837 millones de euros), un 13,7% más interanualmente, según ha informado este martes al mercado asiático.

Cabe destacar que AITO, la marca de gama alta del grupo, entregó más de 420.000 vehículos en 2025, posicionándose como la marca de automóviles de lujo china más vendida en su mercado doméstico.

El margen de beneficio bruto de los vehículos de nueva energía fue del 28,8%, mientras que la inversión en I+D alcanzó los 12.510 millones de yuanes (1.533 millones de euros), un 77,4% más interanualmente,

"Estos resultados destacan la competitividad del Grupo en el segmento de gama alta, respaldada por la solidez de sus productos, sus capacidades tecnológicas y un creciente reconocimiento de marca, lo que consolida aún más la posición de liderazgo del Grupo en el mercado chino de vehículos de nueva energía de gama alta", ha destacado la compañia.

PERSPECTIVAS

De cara al futuro, Seres continuará centrándose en el segmento de vehículos eléctricos inteligentes de gama alta, fortaleciendo su cartera de productos, avanzando en tecnologías centrales y esforzándose por alcanzar el segundo objetivo de un millón de unidades vendidas en un plazo de dos años.

Sobre la base de consolidar el mercado chino, la sociedad acelerará la I+D de modelos para mercados exteriores y la construcción de un sistema de operación y mejorará de manera constante el rendimiento en el mercado de los modelos globales.

Al mismo tiempo, promoverá activamente la implementación de negocios innovadores como robots inteligentes para cultivar nuevas oportunidades de crecimiento que respalden el desarrollo a largo plazo.