Archivo - Sernauto y Fundación Ibercaja firman un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad sostenible - CHUS MARCHADOR - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y Fundación Ibercaja, a través de su iniciativa Mobility City, han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar conjuntamente acciones de promoción, divulgación e impulso de la movilidad sostenible, conectada y automatizada.

Mediante este acuerdo, Fundación Ibercaja se convierte en socio estratégico de Sernauto, reforzando así su compromiso con el desarrollo del ecosistema de movilidad del futuro y con la transformación tecnológica e industrial del sector de la automoción en España.

En este sentido, se desarrollarán conjuntamente distintas actividades, que se enmarcarán dentro de Mobility City, el proyecto impulsado por Fundación Ibercaja para promover la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad.

Las actividades conjuntas contempladas en el acuerdo incluirán acciones de divulgación, jornadas técnicas, materiales promocionales y actividades formativas y de networking orientadas a fomentar el diálogo y la cooperación entre empresas, instituciones y sociedad en torno a la movilidad del futuro. Como hito importante, recoge la co-organización del Congreso Nacional de Coche Autónomo y Conectado en 2026.

El director general de Sernauto, José Portilla, ha destacado que este acuerdo con Fundación Ibercaja refuerza su misión de apoyar la competitividad y visibilidad de la industria española de componentes de automoción, en un momento clave de transformación hacia un modelo de movilidad más sostenible, segura y conectada.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha subrayado que la alianza con Sernauto, como voz de los proveedores de automoción, es "un paso fundamental para seguir impulsando un ecosistema más competitivo, tecnológico y sostenible".