Sernauto lamenta la situación "preocupante" del sector y señala la importancia de impulsar la demanda

Riberas alerta de que España "no puede permitirse el lujo" de perder nada en lo relativo al automóvil

La presidenta de la Asociación de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), María Helena Antolin, ha lamentado la situación "preocupante" que atraviesa el sector automovilístico, causada por la pandemia mundial del coronavirus, por lo que ha subrayado la importancia de que el Gobierno lleve a cabo medidas para impulsar la demanda.

Así lo ha señalado Antolin en la conferencia 'Proveedores de la automoción ante la crisis del Covid-19. Retos y oportunidades', organizada por Sernauto y llevada a cabo de forma 'online' en la cual también han estado presentes el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco; el presidente de Gestamp, Francisco Riberas; el presidente de FAE, Francisco Marro; la socia directora de Industria de KPMG, Begoña Cristeto, y el director general de Sernauto, José Portilla.

Ante este contexto, Antolin ha destacado el importante papel del diálogo entre las empresas, asociaciones y la Administración para intentar impulsar la demanda de vehículos. "Si no hay demanda, no se van a fabricar coches. Sin coches, no se producen piezas para ellos", ha explicado.

La también vicepresidenta del grupo Antolin ha señalado que a corto plazo "son importantes" medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), dar liquidez a las empresas o beneficios fiscales. Sin embargo, ha querido poner el foco en el largo plazo, porque "toda la parte de innovación es importantísima".

Ha recordado que las matrices de la mayoría de las marcas que fabrican en España no están dentro de las fronteras nacionales, "sino en Francia o Alemania", por lo que ha insistido en tratar de ser "los mejores de la clase" para mantener los modelos que ya se producen y atraer nuevos vehículos.

En este sentido, ha apostillado que a pesar de ser "complicado", hay que defender el sector en Europa de forma general, aunque hay "cierto proteccionismo" por parte de algunos países.

En el mismo sentido ha hablado José Portilla, que ha indicado la "altísima incertidumbre" que atraviesa el sector, aunque ha querido mandar un mensaje de "optimismo" y ha subrayado la importancia de trabajar conjuntamente tanto las empresas como la Administración y las organizaciones sindicales para superar esta situación.

Por su parte, Francisco Riberas ha lamentado el momento "especialmente malo" en el que ha llegado esta crisis, que está afectando de manera "sustancial" a España, donde la automoción tiene un mayor peso.

"La crisis anterior fue diferente. En aquel momento los sectores ancla fueron el turismo y la automoción. Ahora el turismo va a tardar en recuperarse, por eso España no se puede permitir el lujo de perder nada del automóvil", ha reivindicado Riberas, que ha reiterado la importancia de poner en marcha un plan para reactivar las ventas de vehículos.

También Francisco Marro ha explicado que las empresas necesitan un apoyo del sector público y que los ERTE se extiendan hasta que la recuperación se produzca.