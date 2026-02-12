Sesé, Scania y Zefes inician la primera prueba de duotráiler eléctrico en España

Duotráiler eléctrico de Sesé, Scania y Zefes. - SESÉ

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sesé, Scania y el consorcio Zefes han iniciado la primera prueba de un duotráiler eléctrico en España, un proyecto financiado por la Comisión Europea para la innovación con vehículos eléctricos, informa Sesé en un comunicado este jueves.

El vehículo operará desde este mes una de las rutas habituales de Sesé, cubriendo los 90 kilómetros que separan Martorell (Barcelona) y Maçanet (Girona).

El objetivo del proyecto es "demostrar la eficiencia operativa del duotráiler" y su compatibilidad con nuevas energías de origen sostenible.

La iniciativa se engloba en la voluntad de Zefes de "identificar soluciones que permitan avanzar en la integración de la electrificación en el transporte pesado por carretera sin comprometer la competitividad de la industria".

Está previsto que en una segunda fase se extienda la operativa del vehículo en una ruta intermodal que realizará el recorrido entre España y Alemania.