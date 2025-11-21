Sindicatos y patronal esperan que se despeje pronto el futuro de Ford pero piden "medicina preventiva"

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente (d), la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero (i), durante un encuentro en el marco del diálogo social - Rober Solsona - Europa Press

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, su homóloga en CCOO PV, Ana García, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, esperan que "se despeje cuanto antes" el futuro de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia), aunque han puesto el foco en la necesidad de aplicar "medicina preventiva" para preservar el empleo y el tejido empresarial del conjunto del sector del automóvil y su industria auxiliar, que vive un proceso de transformación.

Así lo han manifestado, a preguntas sobre si pedirán medidas concretas sobre Ford al Consell en el marco de los nuevos presupuestos, durante una rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido este viernes los dirigentes autonómicos de sindicatos y patronal.

Calero, que encabeza el sindicato mayoritario en la fábrica de Ford, ha explicado que el Comité de Empresa está "esperando que cuanto antes se despeje el futuro con relación a la carga de trabajo" que necesitará la factoría a partir de la llegada en 2027 de un nuevo vehículo multienergía. "Todo indica que eso se debería despejar a finales de este año o principios del próximo año", ha indicado.

"Lo que es evidente es que Ford por sí mismo y por todo el ecosistema económico y empresarial que genera es fundamental para el futuro de la Comunitat Valenciana y es un pilar de nuestro modelo industrial. Por tanto, es necesario que todas las administraciones, con la Generalitat Valenciana a la cabeza, también hagan un esfuerzo para garantizar la viabilidad de Ford", ha señalado el secretario general de UGT, antes de defender también que se debe recuperar el peso industrial.

Respecto a la petición de los secretarios generales de UGT FICA de todas las plantas de España de flexibilizar las emisiones de CO2 en el sector, Calero ha subrayado que para el sindicato es "fundamental" garantizar el empleo y que el sector está en unos "momentos muy delicados" por la electrificación y la competencia de otros países.

En ese sentido, ha remarcado que esta petición "no cuestiona para nada" el compromiso del sindicato con "la defensa del medioambiente y la puesta en marcha de medidas que garanticen la transición ecológica hacia una economía más verde". "Pero es fundamental, en momentos de incertidumbre, garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo", ha insistido.

"AMPLIAR EL FOCO"

Por su parte, Ana García ha puesto el foco en que "hay miles de trabajadores y trabajadoras alrededor de Ford que están sufriendo los últimos años expedientes de regulación de empleo y pérdida de empleo". "Por ejemplo, ayer mismo me comunicaban de una que ha presentado un expediente y se van todos a la calle y se van a otra comunidad autónoma", ha comentado.

La secretaria general de CCOO PV ha apuntado que Ford tiene "más músculo" y ha recibido diferentes ayudas, por lo que ha pedido "ampliar el foco" ante los "miles de puestos de trabajo que están en riesgo". En ese sentido, ha pedido que los presupuestos de la Generalitat incluyan medidas para proteger estos empleos.

"ESTUDIO PREVENTIVO CONTINUO"

Finalmente, el presidente de la CEV considera que la fábrica de Ford y su industria auxiliar deben estar "en un estudio preventivo continuo" y "tener previstos todos los escenarios posibles". Así, ha apostado por "generar empleabilidad" en las plantillas y "potenciar las capacidades" de las empresas para que puedan diversificarse hacia otros sectores.

"Por lo tanto, hay que hacer medicina preventiva con el sector del automóvil porque es un sector referente en nuestra industria, en nuestras cifras de exportación y también por la cantidad de empleo y la calidad de empleo que genera. Por lo tanto, no en el diálogo social, sino en una negociación continua por el sector", ha zanjado.