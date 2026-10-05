Skoda abre los pedidos del nuevo Octavia con motorización híbrida para España

Skoda Octavia - SKODA

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha abierto los pedidos en España del nuevo Octavia con una motorización híbrida, con potencias combinadas de 100 kW y 125 kW, tanto para la versión berlina como en la familiar, con los acabados Selection y Sportline, que estará disponible a inicios de 2027.

La variante de acceso incorpora un motor de gasolina 1.5 TSI de 96 kW, mientras que la versión más potente emplea un 1.5 TSI con una potencia máxima de 110 kW. Los motores eléctricos son idénticos en ambas variantes, que además comparten una velocidad máxima limitada electrónicamente a 180 km/h.

La batería de tracción tiene un contenido energético bruto de 1,6 kWh y su estado de carga se mantiene automáticamente entre el 40% y el 90%. El coche cuenta con un depósito de gasolina de 40 litros y la batería se ubica bajo los asientos traseros.

La motorización híbrida del Octavia consta de dos motores eléctricos, un motor de combustión 1.5 TSI evo2, una transmisión automática de una sola velocidad y un embrague automático que establece una conexión mecánica directa entre el motor de combustión y las ruedas motrices del eje delantero.

El más pequeño de los dos motores eléctricos actúa principalmente como generador y también arranca el motor de combustión. El motor de tracción, más grande y potente, impulsa las ruedas delanteras y recupera energía en las frenadas. En función de las condiciones de conducción, el sistema alterna automáticamente entre el funcionamiento totalmente eléctrico, híbrido serie e híbrido paralelo para maximizar la eficiencia.

En modo totalmente eléctrico, el motor de tracción impulsa el vehículo con la energía almacenada en la batería de tracción, lo que permite recorrer aproximadamente dos kilómetros como máximo sin arrancar el motor de combustión. En modo híbrido serie, el motor de combustión acciona un generador que produce electricidad para el motor de tracción, que mueve las ruedas.

El sistema utiliza principalmente este modo a velocidades de hasta aproximadamente 60 km/h, así como cuando el estado de carga de la batería de tracción cae por debajo de un nivel determinado o el conductor exige una aceleración más intensa.

En modo híbrido paralelo, el motor de combustión está conectado mecánicamente a las ruedas motrices a través del embrague y de una única relación de transmisión fija, mientras que el motor de tracción puede prestar apoyo adicional al motor de combustión. Este modo se utiliza a velocidades superiores a 60 km/h y en conducción constante, cuando la tracción mecánica directa resulta más eficiente.