Skoda alcanza los cuatro millones de SUV fabricados y ya representan más de la mitad de sus entregas

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha fabricado su SUV número cuatro millones, consolidándose como uno de los segmentos más demandados por los clientes de la firma checa, en la que ya representan el 55% de las entregas, tan solo dos años después de superar los tres millones de SUV producidos.

Los SUV de Skoda se producen en la República Checa, India, Ucrania y Vietnam, y, desde 2024, también en Kazajistán. La gama es ahora la más amplia de su historia, con siete series de modelos, desde el Kylaq y el Kushaq, de menos de 4 metros y fabricados en la India, pasando por el Kamiq, el Karoq y el Kodiaq, hasta los Elroq y Enyaq totalmente eléctricos, incluido el Enyaq Coupé.

Los SUV, por ejemplo, están impulsando el fuerte crecimiento de Skoda en la India, donde se desarrollan y fabrican modelos para satisfacer las necesidades de los clientes locales. El Kylaq, lanzado el año pasado, ha ganado rápidamente popularidad en el competitivo segmento de los SUV de menos de cuatro metros. El segundo modelo indio, el Kushaq, se exporta a varios otros países y, desde principios de este año, también se ensambla a partir de kits completamente desmontados (CKD) en una nueva planta en Vietnam.

Mientras, en el mercado europeo, el fabricante de automóviles entregó 72.000 SUV totalmente eléctricos a sus clientes solo en la primera mitad del año.

Algunos SUV se han lanzado recientemente y su potencial aún no se refleja en las estadísticas de ventas. El nuevo Elroq, totalmente eléctrico, lleva menos de un año en el mercado y ya está escalando posiciones en las listas de ventas de vehículos eléctricos en toda Europa.

"La historia de éxito de los SUV de Skoda ha alcanzado otro hito. Los cuatro millones de vehículos fabricados son una clara prueba de que nuestra amplia gama de modelos satisface las diversas necesidades de los clientes de todo el mundo. La creciente comunidad de propietarios de SUV de Skoda nos demuestra que nuestra estrategia de producto tiene una buena acogida entre nuestros clientes y que vamos por el buen camino", ha afirmado el miembro del comité ejecutivo de Skoda, Andreas Dick.