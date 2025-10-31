Skoda factura más de 22.344 millones de euros, un 9,5% más, por mayores ventas hasta septiembre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda facturó 22.344 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento de los ingresos del 9,5% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la firma checa, perteneciente al Grupo Volkswagen, este viernes

A su vez, el beneficio operativo alcanzó 1.790 millones de euros, un 5,4% más en términos interanuales, y el flujo de caja neto ascendió hasta 1.934 millones de euros, lo que representa una caída del 2,8% frente a septiembre de 2024.

La rentabilidad sobre ventas (ROS) se situó en el 8% en los tres primeros trimestres (apenas 0,3 puntos porcentuales menos que un año atrás), lo que confirma "la posición de Skoda como una de las marcas de automóviles de gran volumen más rentables de Europa", según ha destacado la compañía.

"Los excelentes resultados de Skoda en los primeros nueve meses demuestran que nuestra estrategia está funcionando. Estamos creciendo de forma rentable, acelerando la electrificación y expandiéndonos globalmente. Avanzamos con confianza, eficiencia y la valentía para dar forma al futuro de la movilidad", ha afirmado el director general de Skoda, Klaus Zellmer.

ENTREGA UN 14,1% MÁS DE VEHÍCULOS HASTA SEPTIEMBRE

En cuanto a las entregas, Skoda sumó un total de 765.700 vehículos en todo el mundo, lo que supone un aumento interanual del 14,1%, debido principalmente al incremento en Europa e India.

En concreto, en Europa (en la suma de los 27 Estados miembros de la Unión Europea más Reino Unido, Suiza, Noruega e Islandia), la marca entregó 616.300 vehículos, ocupando el tercer puesto en la región. Los modelos BEV e PHEV representaron el 24,1% de las entregas (frente al 11,1% en 2024).

Skoda también registró un crecimiento significativo en su principal mercado, Alemania, con 153.800 entregas, lo que corresponde a un aumento absoluto de 13.800 vehículos (+9,9% interanual). Otros incrementos notables se registraron en el segundo mercado más importante, la República Checa (67.700 unidades, un 9,8% más), y en el tercero, el Reino Unido (66.100, un 13,4% más), así como en Dinamarca (15.100 unidades, +59,2%) y España (30.000, +21,9%).