Skoda revela las primeras imágenes del Epiq Sportline, su nuevo SUV con distintivos deportivos

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Skoda ha revelado este jueves las primeras imágenes del nuevo Epiq Sportline, su nuevo SUV de estilo crossover urbano con detalles distintivos propios de los modelos Sportline de la marca, con un carácter más deportivo.

El Epiq Sportline es el último miembro de la familia Epiq en incorporarse a la gama eléctrica de la firma checa. El modelo se podrá ver por primera vez en el Salón del Automóvil de París, que se celebra entre el 12 y el 18 de octubre en la capital francesa.

El stand de Skoda contará además con el Peaq Tour de France "Red Car" y el icónico Skoda 130 RS, este último con motivo de los 125 años de Skoda Motorsport, la división deportiva de la marca, que también podrá ser conocida por los clientes.

Con la llegada del Epiq y el Peaq, Skoda ha duplicado este año su gama totalmente eléctrica. Al ampliar la oferta eléctrica de la marca en ambos extremos de la gama, los dos modelos desempeñan un papel importante a la hora de atraer a nuevos grupos de clientes hacia la electromovilidad 'Made by Skoda'.

El compacto Epiq ofrece un punto de entrada accesible a la gama de vehículos eléctricos de batería de Skoda, mientras que el Peaq amplía la oferta por la parte alta como nuevo buque insignia. Ambos modelos han sido muy bien acogidos por los clientes, con más de 70.000 pedidos conjuntos hasta la fecha.

Recientemente, Skoda ha ampliado la gama de su nuevo SUV crossover urbano 100% eléctrico Epiq con la llegada al mercado español del Epiq 40, la nueva versión de acceso del modelo que se produce en la fábrica de Navarra del grupo Volkswagen.