Solera lanza Women in Dealerships, una iniciativa para fortalecer el papel de la mujer en concesionarios

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Solera ha creado el proyecto Women in Dealerships (Wind), el cual está destinado a fortalecer el liderazgo femenino en el entorno de los concesionarios y la automoción, y que ha sido presentado en España en el marco del Congreso de Faconauto y en la antesala del Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar este domingo 8 de marzo.

"Esta propuesta permitirá dar visibilidad a referentes femeninos del sector que motive a nuevas generaciones de líderes en concesionarios, al tiempo que creará una comunidad en la que las profesionales del sector pueden compartir experiencias, apoyarse y crecer juntas", contempla la compañía.

Este movimiento surge en respuesta a las cifras que presenta el sector de la automoción y su representatividad femenina, toda vez que la mujer supone sólo uno de cada cuatro puestos de trabajo en el conjunto de su fuerza laboral en Europa. Y de ellas, solo el 22% ocupa puestos directivos y menos del 10% cargos de máxima responsabilidad.

Estos mismos datos trasladados a España muestran que sólo un 10% ocupa puestos de dirección y menos del 3% posiciones como principal directiva, según los datos de Solera.

"El 50% de las mujeres abandona una carrera antes de los 35 años. Es importante que haya referentes femeninos, una red de apoyo y herramientas de liderazgo para que las mujeres puedan crecer y tengan soporte profesional. Ahí entra WIND, nuestra iniciativa desde Solera y a nivel global para impulsar el liderazgo femenino en la automoción y los concesionarios", ha manifestado la directora general de Data de Solera, Ana Izquierdo.