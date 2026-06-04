Solera unifica posventa y desguaces en su área comercial para reforzar la economía circular

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Solera, compañía tecnológica especializada en todo el ciclo de vida del automóvil, ha extendido su área comercial de posventa a AUTOonline, especializada en pérdida total y final de vida útil de vehículos, para reforzar su apuesta por la economía circular.

Esta nueva organización comercial permitirá a Solera tener una visión unificada de la posventa, sin silos, conectando CAT (desguaces), talleres, recambio y aseguradoras. Para ello, estará como punta de lanza Jessica Almarza junto con un equipo de responsables regionales, reportando todos ellos a Javier Santos, director de este nuevo departamento global posventa.

Con este movimiento, Solera refuerza la presencia de AUTOonline en todo el territorio nacional y consolida la apuesta por la economía circular en el sector, especialmente por un eslabón de la cadena con un potencial enorme como es el final de vida útil de los vehículos.

Cada año, alrededor de 700.000 vehículos salen de circulación en España, lo que equivale aproximadamente al 3% del parque automovilístico. De ellos, cerca de 89.000 son declarados pérdida total al superar el coste de reparación el valor venal del vehículo.

Muchos de estos automóviles, los que son para baja definitiva al no poder repararse, conservan piezas y componentes en perfecto estado que pueden reincorporarse al mercado con todas las garantías de calidad, seguridad y trazabilidad, contribuyendo así a una gestión más eficiente de los recursos y al impulso del recambio reutilizado.

"Con esta nueva estructura damos un paso decisivo para garantizar una cobertura completa en todo el territorio nacional y ofrecer un servicio más cercano, ágil y transversal", ha explicado el director de Posventa en Solera, Javier Santos.