Solo una de cada diez empresas conoce las ayudas para la movilidad eléctrica, según Alphabet

La autonomía y la falta de infraestructura de recarga, las preocupaciones más citadas a la hora de electrificar su movilidad

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un 59% de las empresas no se sienten completamente informadas sobre los avances y las oportunidades de la movilidad eléctrica, una cifra 16 puntos porcentuales peor que a nivel europeo, tal y como señalan las conclusiones del último Estudio de monitorización de Emisiones de Flotas en Europa (EFEM) de Alphabet, compañía de movilidad corporativa y gestión de flotas del Grupo BMW.

Esta falta de conocimiento es mayor en lo que respecta a los programas de subvenciones disponibles. Un 38% de las empresas todavía desconoce las ayudas y planes de apoyo a la electrificación y un 27% adicional no se siente completamente informado al respecto, mientras que un 7% cree que no reúne las condiciones necesarias para solicitarlas.

Esto significa que solo un 19% de las empresas españolas afirma tener un conocimiento completo de las ayudas para la movilidad eléctrica, revelando una clara desconexión entre la intención regulatoria y la aceptación por parte de las empresas.

Por otra parte, la autonomía de los vehículos (42%) y la falta de infraestructura de recarga (32%) siguen siendo las preocupaciones más citadas por los gestores de flotas a la hora de electrificar su movilidad.

Asimismo, aunque la recopilación de datos sobre emisiones de las flotas ha aumentado, pocas compañías están tomando decisiones al respecto. Solo el 34% de las empresas hace seguimiento de las emisiones de CO2 de su flota, a pesar de que para el 80% es un tema importante.

La falta de una estrategia clara sigue siendo un obstáculo para la sostenibilidad de la movilidad corporativa, ya que un 43% de las compañías españolas todavía no ha fijado objetivos de reducción de CO2 para sus flotas y el 58% ni siquiera controla las emisiones de sus vehículos.

La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) tiene un impacto limitado en la importancia que las empresas le dan a la sostenibilidad en la planificación de su flota, ya que solo el 4% declaran que esta regulación les haya influido.

AVANCES EN GOBERNANZA, AUNQUE ESCASOS

En otro orden, aunque se observan avances en la gobernanza --el 24% de las empresas ya cuentan con un departamento destinado únicamente a la sostenibilidad--, todavía estamos alejados de la cifra europea del 36% (12 puntos porcentuales menos). Las empresas están utilizando estos equipos principalmente para evaluar e implementar iniciativas de sostenibilidad (25%), monitorizar las emisiones de CO2 (25%) y establecer objetivos de reducción de CO2 (18%).

A pesar de la ligera mejoría en concienciación, la toma de decisiones sigue siendo escasa. Aunque el 45% de las empresas ya ha fijado objetivos de reducción de emisiones, solo el 34% monitoriza de alguna manera los datos de su huella de carbono.

"Sigue existiendo una brecha entre intención y acción. Las compañías que tomen la iniciativa en la integración y gestión digital de sus flotas y la electrificación de su movilidad estarán mejor posicionadas no solo para cumplir con las regulaciones, mitigar riesgos y reducir costes, sino también para aumentar su reputación y mejorar la confianza de sus stakeholders", ha señalado el consejero delegado de Alphabet España, Alberto Copado.