Solo la mitad de la Generación Z se ha sacado el carnet de conducir, frente al 81% de los 'boomers'

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 58% de los jóvenes de la generación Z (aquellos nacidos a partir de 1995) se ha sacado el carnet de conducir, frente al 81% de los 'baby boomers' (aquellos nacidos entre 1946 y 1964), según un estudio elaborado por la plataforma de movilidad compartida Uber.

Los boomers son el rango de edad con mayor porcentaje de gente con carnet de conducir, más alto que los pertenecientes a la Generación X (1965-1985), cuyo porcentaje de personas se sitúa en un 78% y los millenials (1985-1995), de los cuales el 74% tiene carnet de conducir.

Por otra parte, el estudio constata que las generaciones más jóvenes dan mayor importancia a la libertad y comodidad como motivación para sacarse el carnet de conducir, frente a los usuarios de mayor edad, cuyo principal motivo es laboral.

Con respecto a aquellos españoles que no tienen carnet, el 60,5% afirma no querer sacárselo al considerar que ya existen numerosas alternativas de movilidad para desplazarse por su ciudad, como transporte público, VTC, taxi, u opciones de micromovilidad como patinetes y bicicletas eléctricas. Esta motivación es especialmente elevada en el caso de los 'millennials' (69%). Le siguen como motivos para no tener el carnet de conducir: el miedo a conducir (36,5%), el elevado coste del coche (25%), el coste del carnet (22%), que conduce otra persona (20%) y la falta de tiempo(15%).

Las generaciones más jóvenes le dan más importancia al precio de compra y mantenimiento de un coche y al coste de sacarse el carnet, frente a las generaciones más mayores, que indican como razones secundarias motivos relacionados con la conveniencia.

COCHE Y METRO PARA IR AL TRABAJO, VTC PARA EL OCIO

En cuanto a las opciones de movilidad preferidas por los usuarios para desplazarse a su centro de trabajo o de estudios, el coche propio (52%) predomina entre los usuarios de mayor edad, mientras que los menores de 40 se inclinan por el metro y el autobús.

En lo que respecta a desplazamientos de ocio, la VTC es el método de transporte predilecto entre la mayoría de los encuestados, aunque los más jóvenes (de entre 18 y 25 años) siguen apostando por el transporte público.

Los principales motivos por los cuales los usuarios no utilizan el coche privado para este tipo de desplazamientos son: la pérdida de tiempo que implica buscar aparcamiento (60%), el gasto que supone aparcar en un parking (58%), las restricciones al vehículo privado en ciertas áreas de la ciudad (31%) y, por último, los costes derivados de la compra y mantenimiento de un coche (30%).