Archivo - Stellantis aspira a casi duplicar su producción del Fiat 500 en la planta de Mirafiori (Italia) en 2027 - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis NV introducirá nuevas baterías de litio-ferrofosfato (LFP) más económicas en el Fiat 500 eléctrico, con el fin de impulsar la demanda en el utilitario urbano a través de una batería más eficiente y con un menor precio de venta con el objetivo final de aumentar la producción hasta las 90.000 unidades en 2027 en su planta de Mirafiori, a las afueras de Turín.

Así, según el 'Milano Finanza', el grupo liderado por Antonio Filosa prevé una producción en la sede transalpina de casi el doble de unidades que tiene planificadas para 2026 --unos 55.000--, incluyendo modelos híbridos y eléctricos para 2027.

El objetivo de 90.000 vehículos para el próximo año se sitúa ligeramente por debajo de las 100.000 unidades inicialmente proyectadas para 2026 que anunció la compañía a finales de 2025, pero la introducción del motor híbrido del 500 no ha servido para llegar a estas cifras.

Esta noticia llega semanas después de que el sindicato italiano Fiom-CGIL reclamase hace unas semanas concretar nuevos compromisos industriales con nuevas asignaciones de modelos y garantías de producción para las fábricas de automoción en Italia con la intención de asegurar el futuro de los centros de trabajo.

De hecho, en mayo de este año, la Fiom calificó de "emergencia" la situación de mergencia de Stellantis en Italia tras haber perdido un volumen de más de 120.000 ventas en el mercado italiano entre 2020 y 2025, además de 6,1 puntos porcentuales de cuota de mercado en Europa en este mismo periodo.

En los primeros nueve meses de este año, según datos de la FIM-CISL (Federación Italiana de la Confederación Obrera del Trabajo), 46.323 vehículos salieron de las líneas de Mirafiori, un aumento del 150% con respecto a 2025.